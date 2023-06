Už nějakou dobu brázdí Petr Barnasík ze Slezské Ostravy na motorce Evropu. Cizí země ho prostě lákají, zároveň je ovšem chtěl ukázat i svým dětem. Myšlenka, že člověk má na cesty k dispozici obytňák, někde zastaví, upeče si špekáčky, přespí a druhý den je zase o kousek dál, se mu natolik zalíbila, že se pustil do výroby obytné vestavby svého vozu.

„Dlouho jsme s manželkou uvažovali o obytném automobilu, ale ceny jsou dnes šílené. Rádi kempujeme a spíme pod stanem. Tak jsem navrhl střešní stan, ale žena mé nadšení nesdílela. Klasický stan se jí líbí, ale ten střešní jí do oka nepadl," popisuje začátky svých plánů Petr Barnasík ze Slezské Ostravy.

Inspiraci našel na Internetu

„Když jsem jednou brouzdal na internetu, narazil jsem na různé přestavby a vestavby kombíků a SUV. Nějaký Američan si zajímavě předělal Hondu CR-V. Víceméně jsem se tím nechal inspirovat a nakonec jsem použil asi kombinaci tří možností předělávek auta na obytnou verzi, které jsem na webech detailně prozkoumal. Skloubil jsem vše do jedné vestavby, aby to vyhovovalo naší rodině,“ říká Petr Barnasík, který se živí jako dopravní pilot.

Celá nosná konstrukce sedí na místě původního plata v kufru a je k podlaze pro případ kolize nebo havárie připevněna gumovými upínacími popruhy, takzvanými gumicuky. Na nosnou konstrukci se ukládá plato s šuplíkem a úplně nahoru poté deska.

„Hodně lidí to má udělané tak, že vestavbu má trvalou, to znamená už bez zadních sedadel, ale protože máme děti, tak je potřebuji vézt sebou,“ říká Petr Barnasík ke své variantě vestavby.

Nechybí vařič, ani úložné prostory, a dokonce prý uvažoval také o ledničce. Problém podle něj je ale v tom, že jsou tyto spotřebiče moc veliké a celou konstrukci by musel udělat vyšší. Pod stropem by poté vznikl úzký tunel pro spaní a rodina by neměla dostatečný komfort.

„Není to uděláno na čtrnáctidenní dovolenou. Když se ale manželka s dětmi rozhodne v pátek odpoledne po škole někam vyrazit, tak vestavbu má buď už v kufru přichystanou, nebo ji tam jednoduše zanese. Na pár nocí to bude super,“ pochvaluje si Petr Barnasík.

Jako test použil kartonové krabice

„Nejprve jsem si spočítal, kolik zhruba budu potřebovat materiálu. Přeměřil jsem auto a jako test použil staré kartonové krabice, abych plus mínus zkusil, jak to do automobilu napasovat.

Pak jsem zajel do stavebnin pro překližku a nakonec jsem koupil desku, určenou pro podlahy přívěsných vozíků, která má 21 milimetrů. Byla v akci, ale nevýhodou je, že je poměrně těžká. Musel jsem tam proto vyřezávat otvory, abych celou konstrukci odlehčil,“ uvedl Petr Barnasík.

Dodal, že standardně vestavby do auta lidé dělají z 15 milimetrové překližky.



Není prý kutil, jen ho to baví

Největším oříškem bylo vytvarovat dřevo, aby padlo do tvarů v interiéru. Petr vše řešil, jak se říká, za pochodu.

„Nenazval bych se kutilem, prostě se tím bavím. Člověk si něco vymyslí, a pak to stále upravuje a upravuje, dokud to není dobré. Celkově mi vestavba zabrala čtyři dny. Nezdá se to, ale bylo na tom hodně práce. Vždycky platí dvakrát měř, jednou řež, což mi samozřejmě nikdy nevyjde.

Pokud to chce někdo vyzkoušet, je potřeba si dobře proměřit vnitřní prostory a nechat si nějakou rezervu. Ideálním pomocníkem je papírový karton, který vyřežete do daných rozměrů. Potom krásně vidíte, jestli vám vše vychází, anebo to někde drhne. Pak už je to jenom skládačka,“ radí případným následovníkům Petr Barnasík.

A kolik nakonec zaplatil? Deska ho stála 2000 korun, dřevo na nosnou část, stolek a čelo šuplíku vyšlo asi na 500 korun. Vařič koupil na internetu za zhruba 1200 korun a zbývaly drobnosti, jako jsou bedýnka, popruhy a spojovací materiál. Celkově tato povedená vestavba vyšla celkem na 5500 korun.