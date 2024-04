Po výměně starých oken nevěděl Peter Luhový z Dešné na Slovensku, jak začistit špalety své dřevostavby. Na dvorku se mu válely staré palety, a tak z nich vyrobil dřevěné kachličky. Výsledek je fenomenální. Obklady vypadají jako rám obrazu.

Ze starých palet vyrobil Peter Luhový krásný obklad oken. Vypadá jako rám obrazu. | Foto: Se svolením Petera Luhového

Když Peter Luhový z Dešné u Púchova s přítelkyní koupili starší dřevostavbu, zjistlili, že má nevyhovující okna. Nechali je tak vyměnit za plastová. „Řemeslníci se mě tehdy ptali, jestli chci zapravit i špalety. Já jsem jim na to odpověděl, že to zmáknu sám. Trošku jsem si tím naběhl,“ vzpomíná kutil.

Spodní desky prý neseděly všude stejně. „Díval jsem se na nová okna několik dní. Bylo to tak ošklivé. Jednoho dne jsem si řekl, že s tím za každou cenu musím něco udělat,“ prozrazuje Peter Luhový.

Zavazející palety ještě posloužily

Na dvoře měli po původním majiteli naskládané dřevěné palety. „Strašně mi zavazely a nevěděl jsem, co s nimi. Uvažoval jsem, že je spálím, ale to by byla škoda. Pak mě napadlo udělat z nich obklady oken,“ vysvětluje svůj nápad šikovný kutil.



Nahrává se anketa ...

„Věřím, že takové obložení oken nikdo nemá. Vlastně, když tak přemýšlím, je to první věc, kterou jsem z palet vyráběl. V hobby marketu jsem dokupoval pouze lepidlo, hřebíčky a ukončovací lišty,“ říká Peter Luhový.

Dřevo nařezal a opálil, přičemž k nařezání paletových prken použil pokosovou pilu.

Palety jsou skvělé. Vyrobíte z nich i pohovku:

Zdroj: Youtube

Jednoduché a laciné řešení

Každá destička má 10 na 10 centimetrů. Jsou to vlastně dřevěné kachličky. Okolo nich jsou potom nainstalované lišty, které zakrývají nedokonalosti. Desky z palet jsou opálené a ošetřené bezbarvým lakem. Podle kutila je to strašně jednoduché, laciné a téměř bezpracné.

Senior vyrobil lustr z větve. Vyšel ho na tisícovku a nakonec se líbí i manželce

„Když se na to člověk dívá, tak to vypadá jako rám obrazu. Všichni kamarádi říkali, že to ještě nikdy neviděli. Líbilo se jim to. Jeden stolař mi dokonce říkal, že to musí začít ukazovat svým klientů, jestli to také nechtějí vyrobit,“ směje se Peter Luhový.

Nejdůležitější však prý je, že je spokojená přítelkyně. „Ona je poměrně střídmá a racionální. To se mi na ní moc líbí,“ je kutil spokojený, že mu jeho dílo pochválila.

Škvíry vyřešila PUR pěna

Podle Petera Luhového není jeho dřevostavba zdaleka dokonalá. Nejprve proto utěsnil vzniklé švíry montážní PUR pěnou. Nejenže skvěle těsní, ale zároveň dobře lepí.

„Mám to tak na všech oknech. Jako parapet jsem použil terasovou desku. Tu jsem jen nařezal, opracoval, a když jsem stříkal montážní pěnu, desku jsem už pouze přitlačil. Takže parapet máme takto přilepený,“ popisuje postup práce.

Šikovný Ostravák si ze dvou vraků postavil nákladní kolo. Přišlo ho na 500 korun

Stejným způsobem začistil špalety u čtyř oken i u vchodu na terasu. „Ten mi dal trošku zabrat; bylo to náročnější. Stěny tam nejsou zrovna rovné a chvilku mi trvalo, než jsem vše spasoval dohromady,“ prozrazuje Peter Luhový, s čím měl největší potíž.

„Chalupa je strašně křivá. Člověk o tom vůbec neví, dokud na ní nezačne pracovat. Potom se ukáže každý centimetr,“ povzdechne si kutil.

Vchod na terasu dal šikovnému kutilovi zabrat, a to kvůli nerovnosti stěn.Zdroj: Se svolením Petera Luhového

Od šroubků k hřebíkům

Při instalaci se prý jeho technologie vyvíjela. „To víte, když to nejde, jak si přejete, musíte improvizovat,“ vysvětluje Peter Luhový a dodává: „Některé čtverečky obložení jsou našroubované. Nakonec jsem zjistil, že je stačí jen nastřílet hřebíčkem.“

Šikula z Prahy vykouzlil pro vnučku krásný domeček pro panenky. Vstupte do ráje

Jedno okno pak prý zabralo zhruba den práce. „Nebylo to náročné. Pro mě je ale ze všeho nejdůležitější, že jsem ušetřil hromadu peněz. Nejen za řemeslníky, ale také za materiál,“ pochvaluje si kutil.