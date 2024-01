Když se řekne postel pro dítě vyrobená z palet, zní to možná trošku divně. Omyl, postel tak často vyjde levně, paletové dřevo je navíc kvalitní a může po úpravách i hezky vypadat. Své o tom ví třeba Michal Andresík z Třebíče, který postavil pro syna z dřevěných palet postel i komodu. A s výsledkem je opravdu spokojený.

Nový pokojíček s paletovým nábytkem | Foto: se svolením Michala Andresíka

Na internetu Michal Andresík viděl, že se z palet dají vyrobit pěkné věci, a tak se to jednoho dne rozhodl vyzkoušet. Přiznává, že zpočátku musel věci i několikrát předělávat.

„Nakonec se mi podařilo z palet sestavit krásnou dvoupatrovou palandu. To je opravdu super. Ale pouze pro děti. Pro ně je to úžasné, zatímco pro dospělého, který chcete převléct povlečení, je to nešťastné řešení. Chvilku jsme to tak měli, pak mi došla trpělivost a palandu jsem rozebral,“ vzpomíná.

Z rozebraného materiálu potom složil postel pro syna. A když nějaká prkýnka zbyla, tak z nich vyrobil ještě komodu.



Michal Andresík s rodiči v mládí jezdíval na chatu a tam pořád něco dělal. Pomáhat se zkrátka muselo. „Táta mě vedl k tomu, abych věděl, jak se drží šroubovák a kladivo. Jinak jsem samoukem a vždy to u mě je pokus a omyl,“ usmívá se vystudovaný ekonom.

Jednorázové palety za pár korun

Pro palety si jezdí ke kamarádovi do Velké Bíteše. „Používá při práci jednorázové palety, na nichž jim vozí materiál. Nejsou vratné, takže mi je dává. Kdyby měl člověk kupovat europalety, asi by se prohnul. Jednoduchou rozvahou by přišel na to, že se mu to nevyplatí. Ty jednorázové se dají pořád pořídit za pár kaček i na internetu, člověk musí hledat,“ vysvětluje Andresík.

Pár nápadů na úžasné výrobky z palet:

Z palet i klouzačka a chatka

Z odpadního dřeva už vyráběl vše možné klouzačku i celou chatku. Je to podle něj skvělý stavební materiál, který člověk může používat znovu a znovu. Když s paletami začínal, stačila mu údajně pilka, brusný papír, vrtačka a šroubovák.

„Pak ale zjistíte, že potřebujete i další věci. No, možná je nepotřebujete, raději si však koupíte pokosovou pilu, protože vás nebaví dřevo řezat ručně. Koupíte si hoblovku, protože vás nebaví každé prkénko dlouho brousit,“ popisuje.

Stáhnete prkna hoblovkou a dřevo ožije

Každé stejně musí ještě vzít do ruky a důkladně obrousit. Třeba postele přeci dělal pro klidný spánek svých dětí. A že na nich jsou díry po hřebících? Podle něj to vypadá hezky právě proto, že jde poznat, z čeho materiál pochází.

Nový pokojíček z dvoupatrové posteleZdroj: Se svolením Michala Andresíka

„Když si vezmu paletu a rozeberu ji, zůstanou vlastně ošklivá prkna, co si budeme povídat. Vypadají někdy jako plesnivá, dnes se tomu říká patina,“ směje se Michal Andresík a dodává: „Jakmile je projedete hoblovkou a stáhnete z nich milimetr dřeva, je to úplně suprové voňavé dřevo.“

Základna postele je z hranolů

Na stavbu postele musel Michal Andresík použít také KVH hranoly. Potřeboval totiž dostatečně široký a dlouhý trámek na základnu postele. „Určitě by to šlo taky udělat z palet, ale v podstatě bych musel sešroubovat několik prken dohromady, abych požadovanou šířku a délku dostal,“ vysvětluje.

Dvě skříně a postel ho nakonec vyšly zhruba na dva tisíce. „A je to dřevo, ne dřevotříska z nejmenovaného designového obchodu. Dokupoval jsem hranoly a spojovací materiál. Největší položkou podle jsou paradoxně nátěrové hmoty,“ uzavírá Andresík.