Michael Solař ze Lhoty ve Zlínském kraji má přístup k dřevěným paletám zdarma. A tak zatímco pro ně hledal využití, naučil se jen s pomocí internetu stolařině. Dnes vyrábí z odpadního dřeva krásné věci. Jednou z nich je originální kryt na radiátor v předsíni.

Během života dospěl Michael Solař ze Lhoty ve Zlínském kraji k uvědomění, že chce dělat něco rukama a takříkajíc tvořit hodnoty. „Když se člověk živí kancelářskou prací, tak za ním nic pěkného nezůstává. Tímto pocitem jsem dlouhodobě trpěl. Vytvářet něco hezkého a zároveň praktického je skvělé,“ vysvětluje kutil, proč s tvořením z palet vlastně začal.

Palety zadarmo

Jeho kamarád pracuje ve firmě, kde mají palety jako odpadový materiál. Občas si tam pro nějaké zajede, částí z nich zatopí, z dalších něco vyrobí. „Líbí se mi moderní myšlenka udržitelnosti, přestože nejsem žádným zarytým ekologem. Zkrátka mám radost, když ze starého a nepotřebného materiálu vznikne něco pěkného. Je škoda vyhazovat nebo pálit dřevo, které může posloužit k vytvoření nových věcí,“ přemýšlí nahlas Michael Solař.



Postupně si nakoupil hobby nářadí a začal se ve volných chvílích věnovat výrobě nábytku. Jako první udělal skříňku pod umyvadlo v koupelně. „Tu jsem vyrobil jenom pokosovou pilou, šroubovákem a brusným papírem. Docela jsem se u ní nadřel. To byl asi ten hlavní impuls, proč jsem si začal pořižovat nejrůznější hobby přístroje,“ popisuje Michael Solař.

„Žádný kutilský vzor jsem v rodině neměl,“ pokračuje vystudovaný geodet a dodává: „Můj otec je velmi zručný, není však typickým příkladem kutila. Bydleli jsme v paneláku. Široko daleko v naší rodině jsem asi první, kdo žije na vesnici. Mám tak prostor k tvoření.“

Načerpá inspiraci a bojuje

Jeden z jeho posledních počinů - dřevěný kryt na radiátor - je téměř kompletně vyrobený z jediné palety. „Nic podobného jsem nikde předtím neviděl. Zhlédl jsem ale na YouTube snad všechny dostupné workshopy, které se věnují stolařské výrobě. A speciálně o výrobcích z palet jsou tam hromady videí. Čerpám z nich inspiraci, protože jsem vlastně řemeslem nepolíbený. Něco si vymyslím, načerpám inspiraci a bojuji,“ říká s úsměvem.

Výroba krytu na radiátor podle něj zabrala čtyři odpoledne. „Při práci čas strašně rychle utíká. Nejprve vždy musím přijít, jak se co dělá. Je zajímavé, že se při každém dalším výrobku naučím novou metodu nebo pracovní postup. U krytu na radiátor to třeba byla přáce s ohraňovací frézkou a se sponkovačkou. Baví mě přicházet na nové způsoby výroby. Stolařině se vlastně učím, jak se říká, za pochodu,“ směje se šikovný muž.

Vrchní deska ve skutečnosti profilování nemá. Jde o optický klam.Zdroj: Se svolením Michaela Solaře

Vrchní deska krytu působí dojmem, že má profilování. Jde však jen o optický klam. „Jsou to vlastně dvě desky na sobě. Obě mají sražené hrany a spodní deska je o centimetr kratší. Jsou k sobě slepené a takhle pěkně se to odstupňovalo,“ vysvětluje.

Jednotlivé šprušle krytu na radiátor jsou přilepené a nastřelené hřebíky ze sponkovačky. Nosná konstrukce je rovněž spojena hřebíky a lepidlem, zatímco vrchní deska je přišroubovaná pomocí kování ve tvaru L.

Nebojí se experimentovat

Dřevo bylo dostatečně proschlé, Michael Solař proto na povrchvou úpravu použil terasový olej ve dvou vrstvách.

„Díky tomu pěkně vylezla kresba dřeva. Chtěl jsem, aby byl kryt lesklý, ale zároveň rád používám přírodní materiály. Vyzkoušel jsem tedy na olej dát dvě vrstvy tvrdého vosku. Nikde se mi nepodařilo dočíst, jestli se spolu budou kamarádit. Nakonec je to bezvadné. Dokonce lepší, než jsem si myslel,“ pochvaluje si kutil, který se nebojí experimentovat.

S výsledkem je prý spokojen nejen on, ale i jeho paní. „A nejlepší na tom všem je, že jsem se s náklady vešel do stovky i s elektřinou," usmívá se spokojeně. Jak už bylo výše uvedeno, dřevo dostal zadarmo. „Hřebíky, lepidlo i nátěrové hmoty stály pakatel, takže myslím, že jsem se vešel zhruba do té stokoruny," vypočítává Michael Solař.

„Snažím se, abychom měli doma útulně. A radiátor v předsíni škaredě trčel. Jediné, co jsem musel dodržet bylo, aby mohl vzduch volně cirkulovat. Myslím, že se povedlo,“ uzavírá šikovný kutil.