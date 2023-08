Na pozemku, který mají v nájmu, byl starý nevzhledný pařez. Radimovi Podžorskému padl do oka a hned věděl, jak ho využije. Vznikl z něj domeček pro trpaslíky jako z dětské pohádky.

Pařez se postupně změnil v domeček pro trpaslíky | Foto: Se svolením Radima Podžorského

„Nápad se zrodil na jaře letošního roku, kdy jsme získali místo pro náš karavan. Jakmile jsem viděl pařez, tak mě hned napadlo, jak ho upravit. Moje žena Petra se k tomu nápadu zprvu stavěla vlažně. Navíc jsem potřeboval svolení vlastníka pozemku. Drobné obtíže jsem ale překonal a všechna povolení nakonec vyjednal,“ směje se Ostravák Radim Podžorský.

Mládí prožil Radim Podžorský na chalupě a u koní, kde se pořád něco kutilo. A i když neměl žádný kutilský vzor, který by ho k manuální práci vedl, cestu k realizaci svých nápadů si našel. A není v tom sám.

Manželka pomáhá

„Zálibu se mnou sdílí má chápavá žena, která je velmi kreativní a má výborný vkus. Její estetické cítění se uplatňuje hlavně v interiéru bytu, ale i na zahradě. Jsem moc rád, že stojí za mnou a že mi vydatně pomáhá,“ říká Radim Podžorský, který je vyučeným nástrojařem.

Projekt na přeměnu pařezu v domek pro trpaslíky začal jednoho červencového dne. „Nejprve jsem sestavil okno a dvířka. V hlavě mi to pěkně lítalo,“ říká s úsměvem.

K úžasné proměně nevzhledného pařezu mnoho nepotřeboval. Stačila mu pilka, pokosnice, aku šroubovák, bruska a přímočará pila.



„Projekt nebyl náročný ani na materiál. Použil jsem lišty, palubky, kus plexiskla, tmel, bezbarvý lak a pro osvětlení jsem nainstaloval girlandy. Za pařezem je malý solární panel, který světla při setmění sepne. Celkově mě to vyšlo asi na šest set korun,“ přemýšlí.

Iluze pronikajícího světla

Radim Podžorský nejprve nařezal lišty na okno, které sešrouboval. Poté dřevo opálil, do rámu vložil plexisklo a celé okno uložil na transparentní tmel. Dvířka si nakreslil na desku a vyřezal je přímočarou pilou.

„Abych vytvořil iluzi pronikajícího světla, musel jsem vyrobit také rám dvířek. Proto jsem je přiložil na větší desku a obkreslil. Jednoduše jsem poté požadovaný rám vyřezal a opět zbrousil. Dvířka a rám jsou k sobě spojeny malými modelářskými panty. Opět jsem vše opálil a natřel bezbarvým lakem,“ popisuje postup výroby miniaturních stavebních výplní.

Za pařezem je malý solární panel, který světla při setmění sepneZdroj: se svolením Radima Podžorského

Jako kování použil malé čalounické hřebíčky.

Následovalo vyřezání otvoru do pařezu motorovou pilou. Do otvoru Radim Podžorský přišrouboval hranoly, na něž nalepil neodymové magnety. Na nich okno i dvířka drží. Do bytu pro trpaslíky nakonec natáhl světelný solární řetěz. Jak tvrdí, zvelebení pařezu nebylo složité a nemusel se potýkat se žádnými nečekanými problémy.

Nábytek pro panenky

„Nábytek jsem ale nedělal. To by byla piplačka. A taky není proč, můžete ho koupit v arších, z nichž jednotlivé komponenty vyloupnete a sestavíte. Je to vlastně nábytek do domečku pro panenky,“ vysvětluje.

Prostředí před pařezem upravila Radimova žena Petra. Aby byl dojem dokonalý vysadila miniaturní kapradí a malé zakrslé jehličnany. „Je to přesně podle mých představ. Nic bych na tom neměnil, i když mě sousedi, kamarádi i žena ještě nabádají k výrobě střechy,“ směje se Radim Podžorský.

