Trendem designu je nábytek s epoxidovou pryskyřicí. Petr Kari s ní začal experimentovat před čtyřmi lety. Nyní vytvořil stůl ze dřeva olivovníku a pryskyřice. Je to prý pracné a technologicky i časově náročné. Ale výsledek je velmi krásný.

„Stůl jsem frézoval do roviny, a pak brousil. Na tom člověk vydá nejvíce času. Kvalitní broušení takového stolu si vezme asi 40 až 50 hodin práce,“ vysvětluje Petr Kari | Foto: se svolením Petra Kari

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Kouzlo epoxidu

* Jak opracovat dřevo

* Úskalí výroby

* Zdlouhavá a drahá práce

Kouzlo epoxidu

„S epoxidem jsem začal experimentovat asi před čtyřmi lety. Nejprve jsem vyráběl menší věci, protože se mi to líbí. Epoxid je krásný. Zaujalo mě to, člověk se zabaví,“ říká Petr Kari z obce Růžená na Vysočině. Navíc si tím i přivydělá nějaké peníze. O jeho výrobky totiž začali mít zájem jeho známí a kamarádi.

Kari je vyučený kuchař. Ačkoliv v dětství neměl žádný kutilský vzor, postavil rodinný dům a bylo také potřeba provádět jeho údržbu.

Výroba stolu pomocí epoxidu:

Zdroj: Youtube

„Jsem živnostníkem a živím se stavebnictvím. Kuchařské řemeslo jsem pověsil na hřebík. Ale jednou či dvakrát do roka doma uvařím,“ směje se a dodává: „Výrobky z epoxidu dělám hlavně přes zimu, když je trošku více času. Manželka už mi ale říká, ať se do dílny odstěhuji.“

Hodně drahého nářadí

K výrobě nádherného stolu je podle něj potřeba hodně drahých věcí. „Rozhodně k tomu nestačí vrtačka. Zapotřebí jsou vodní fréza, formátovací pila, brusky a opravdu hodně dalšího nářadí. To všechno mám ve své dílně,“ podotýká Kari.

Pařez vypadal smutně, tak z něj udělal domeček pro trpaslíky. V noci i svítí

Jako základ stolu posloužilo 250 let staré dřevo z olivovníku, které koupil na internetu u prodejce exotických dřevin.

„Nejprve je potřeba dřevo opracovat. Musí se zbrousit a odstranit kůra a všechny části, které už na něm nedrží. Tohle bylo staré dřevo, proto jsem to musel dělat několikrát a opracovat všechny prašné části. To mi zabralo docela dost času,“ vzpomíná Petr Karl.

Pozor na bubliny a nerovnosti

Výroba takového nábytku má své zákonitosti. „Předtím než budete dřevo zalévat, je potřeba je ošetřit epoxidem nebo dvousložkovou penetrací, aby se uzavřelo. Jinak bude dýchat, a když ho potom zalijete, tak bude vypouštět bubliny. To je nežádoucí, protože při broušení nebudete mít stůl rovný, budou na něm rozbroušené bubliny,“ varuje Kari.

Potom se musí udělat forma pro odlévání pryskyřice. „Já to dělám z překližky. Vytvořím šalování. Ošetřené dřevo vložíte do formy a zalijete pryskyřicí. Tady ale pozor, protože jsou desítky nebo stovky druhů a není úplně jedno, co se tam nalije,“ říká muž.



Existují pryskyřice, které jsou určeny k vylévání malých dekorací. Síla vrstvy je dva nebo tři milimetry a lejí se do objemu maximálně jednoho litru. Podle kutila jsou však nevhodné.

„Když se epoxid vylije, lehce se propadne a ztratí na výšce. Kdybyste s ním vylévali stůl o šířce 60 milimetrů, tak by se uprostřed propadl třeba o centimetr a půl, navíc tento typ pryskyřice ani nemá požadovanou tvrdost,“ vysvětluje.

Alfou a omegou jsou přesné postupy

Tuhnutí pryskyřice záleží na okolní teplotě a vlhkosti, u takto silné vrstvy a za ideálních podmínek trvá zhruba čtyři dny, vytvrdnutí si poté vyžádá dalších 14 dní. Ideální jsou sucho a pokojová teplota. Alfou a omegou je dodržet přesné postupy. Jakmile něco odfláknete, nebo podceníte, bude výsledek úplně jiný.

„Když tam chce mít člověk nějaké tahy nebo obrazce, musí proces tuhnutí sledovat každou hodinu, protože pak přijde okamžik, který trvá jen pár hodin, kdy pryskyřice už začíná tuhnout, ale dá se s ní ještě pracovat,“ popisuje šikovný výrobce.

Kutil dětem postavil originální domek na hraní. Z palet a s houbami na střeše

„Stůl jsem frézoval do roviny, a pak brousil. Na to člověk vydá nejvíce času. Kvalitní broušení takového stolu si vezme asi 40 až 50 hodin práce. Musíte u toho mít respirátor. Když už brousíte malými zrnitostmi, musíte plochu čistit od prachu, protože jinak byste si ji opět poškrábal,“ vysvětluje Kari.

Zdlouhavá a drahá práce

Muž říká, že vytvořit tento stůl o rozměrech 110 x 60 centimetrů zabere minimálně tři týdny. Připlatíte si i za exkluzivní materiál.

„Kutila to vyjde přes 30 tisíc. Olivové dřevo není úplně nejlevnější a tyto dva kousky stály 7000 korun. Dále záleží na tom, kolik je tam pryskyřice a jakou používáte. Podle toho se odvíjí cena. Jsou stoly, které jsou uprostřed propojeny pryskyřicí, tam potřebujete pouze pár litrů. Na tento stůl ale padlo 27 litrů,“ uzavírá Petr Kari.