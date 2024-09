Kateřina S. (žena si nepřeje zveřejnit příjmení, redakce jej však zná) bydlí se svou rodinou v přírodním prostředí nedaleko lesa. Plastový poklop čističky odpadních vod podle ní na takovém místě působil velmi rušivě.

„Bydlíme v přírodě a plastové věci se sem zkrátka nehodí. I funkční prvky, jako je čistička odpadních vod, mohou být upraveny tak, aby esteticky ladily s okolím. A tak jsem přemýšlela, jak původní poklop zakrýt,“ vysvětluje kutilka důvod, proč se pustila do práce se dřevem.

Inspiraci pro svůj projekt našla na populární platformě Pinterest (webová stránka umožňující zdarma vytvářet tematické kolekce obrázků či fotografií; pozn. red.). „Zajímavých nápadů je tam opravdu hodně,“ dává tip Kateřina S., která sice nenašla úplně přesně to, co by odpovídalo jejím představám, přesto se pustila do práce.

Kryt vytvořila v programu

Kateřina S. pracuje jako oděvní konstruktérka (konstruktér vytváří a velikostně stupňuje oděvní střihy, není to tedy totéž co designér; pozn. red.). Proto pro ni nebylo problémem vytvořit si vlastní návrh krytu v počítačovém programu.



„Mám ráda, když je vše dobře promyšlené a navržené. A tak jsem si kryt napřed vytvořila v počítačovém programu,“ vysvětluje kutilka.

Následovala samotná výroba, kterou žena zvládla během několika dní. „Dělala jsem to ale jen ve chvílích po práci a o víkendu. Kdybych se tomu věnovala naplno, bylo by hotovo mnohem rychleji,“ popisuje Kateřina S.

Kutilka se rozhodla pro smrková prkna o síle 19 milimetrů, která zakoupila ve firmě v Kolíně. Dřevo si nechala nařezat a doma vše doladila.

„Pokosová pila je mým mazlíčkem. Použila jsem však i přímočarku, brusku a frézu na sražení hran,“ směje se povoláním oděvní konstruktérka.

close info Zdroj: Deník/Denis Drahoš zoom_in Sestavování poklopu ČOV.

Z čínského e-shopu si objednala kovové černé úchyty. „Mile mě překvapila kvalita. Dívala jsem se po naší produkci, ale nic mne nezaujalo. Nebo to bylo příliš drahé. A tak jsem to riskla. Kupodivu jsou úchyty nejen kvalitní, ale i skvěle vypadají. Za ty peníze je to super,“ pochvaluje si zručná žena.

Použila lodní lak

Celkové náklady na materiál vyšly na přibližně 2000 korun, což Kateřina S. považuje za velmi přijatelnou cenu. „Miluju dřevo. Nedám na něj dopustit. Jde z něj vyrobit tolik krásných a praktických věcí,“ poznamenává kutilka.

Povrchovou úpravu krytu zajistila pomocí impregnace a olejové lazury v odstínu palisandr. Lazuru následně ještě uzavřela - pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním podmínkám - lodním lakem.

„Lidé na sociální síti mě varovali, že kombinace olejové lazury a lodního laku nemusí být ideální. Kryt je ale neustále vystaven dešti, sněhu i slunečnímu záření, potřebovala jsem proto něco opravdu odolného,“ vysvětluje žena netradiční kombinaci.

Obtížnější manipulace

Kryt je kvůli použitému materiálu těžší, než čekala. To komplikuje manipulaci. „Kryt má průměr 140 centimetrů, a protože jsou madla hodně daleko od sebe, je obtížné ho zvednout. Když jde muž kontrolovat čističku, musíme na to být dva,“ přiznává Kateřina S.

„Určitě bych taky volila tvrdší dřevo, aby byl kryt odolnější. To by ale samozřejmě nejen vyšlo mnohem dráž, ale výsledný kryt by byl ještě těžší. Jinak bych dnes řešila i úchyty, aby s krytem mohl člověk manipulovat sám,“ zamýšlí se nahlas kutilka, co by dnes udělala jinak.

„Ráda se učím nové věci a práce se dřevem mě naplňuje. Myslím, že se časem pustím i do dalších projektů. Člověk by měl dělat to, co ho baví,“ uzavírá Kateřina S. s úsměvem.

