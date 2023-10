Vytváří truhlíky, květníky a barevné dekorace do zahrady. Jan Raník z Podbořan je zkrátka správným českým kutilem. Práce s pórobetonem je podle něj snadná a rychlá. A zvládne ji začátečník i kutil bez výtvarného nadání.

První a zatím poslední květník, který vytvořil Jan Raník z Podbořan. | Foto: Se svolením Jana Ranika

Jan Ranik z Podbořan u Žatce se v kutilství našel a podporu má i u své manželky. „Rád si hraju. Dělám věci z pórobetonových tvárnic Ytongu. Jsou lehké, měkké a krásně se opracovávají. Jde to jako po másle,“ pochvaluje si Jan Ranik s tím, že je to materiál vhodný na jakýkoliv výtvarný projekt.

Trošku by se ale prý bál tvorby komplikovanějších věcí. „Třeba do paroží bych se nepouštěl. Myslím si, že by se materiál odlamoval. Ale tyhle mé nenáročné objekty jsou úplně v pohodě. Je to jednoduché, zkuste to,“ povzbuzuje potencionální kutily.

Manželka fandí i pomáhá

Kutilský vzor Jan Ranik v mládí žádný neměl, i když se často motal v dědečkově garáži. „Opravoval tam auta a motorky. Přichomýtl jsem se i ke ke stavbě. Tehdy se všechno dělalo svépomocí. Jinak to zkrátka nešlo,“ vzpomíná.

Kutilství se líbí i Janově ženě. „Jsem ráda, že se tomu věnuje a myslím si, že mu to docela jde. Alespoň mám klid a vím, kde zrovna je. Musím ale říct, že se mi to velmi líbí. Řadu kousků jsme dokonce dělali společně. Manžel je moc šikovný. A má to ještě jednu velkou výhodu, u tvorby se uklidňuje. A to je fajn,“ usmívá se manželka.

Na tvárnice stačí i nůž a sekera

Tvárnice se podle Jana Ranika dají opracovat úplně vším, co zrovna máte po ruce. Když člověk pospíchá, tak se materiál dá pohodlně a rychle ubírat úhlovou bruskou. A když náhodou není k dispozici elektřina, můžete cihly tvarovat sekerou či nožem.

„Už jsem z toho materiálu zkoušel vyrobit různé věci. Rád z nich dělám ulity slimáků. Ty jsou trošku větší než květníky,“ říká vyučený zámečník.

Voda pórobetonu neublíží

Podle Jana Ranika s pórobetonem neudělá nic ani voda. „Ve finále to natřu čímkoliv, co je zrovna při ruce. Zkrátka si s tím nedělám hlavu. Výrobek stojí pár korun, a kdyby se zničil, tak vlastně o nic nejde. Můj nejstarší výtvor má dnes už okolo čtyř let. Natíral jsem ho barvou na železo a dodnes je v pohodě,“ říká kutil.

Dekorace na zahradu.Zdroj: Se svolením Jana Ranika

Pórobeton barvu lehce natáhne do sebe a udělá se zajímavá patina. „Později jsem přešel na barvu určenou pro beton. Je to vhodnější, pokud si chcete dát ytongový výrobek ven na zahradu,” doplňuje informace Jan Ranik.

Květníková bota za pět hodin

Květníková bota váží asi čtyři kilogramy a dá se pomocí brusky vyrobit za zhruba pět hodin. „Zpočátku jsem se obával, že se mi jazyk boty odlomí, ale vydrželo to všechno. Je to nejen snadné k opracování, ale taky odolné. Když do toho člověk nemlátí kladivem, tak se nemůže nic moc stát,“ obhajuje Jan Ranik svůj sochařský materiál.



„Ytongová tvárnice stojí asi dvě stě korun. Natřete to barvami, které zbyly z domova po nějakém jiném malování. Můžete si vytvořit cokoliv a natřít to čímkoliv. Pórobeton vám dává svobodu a volnost. Nemusíte nad tím moc přemýšlet. Je to úplně blbuvzdorné. Člověk se toho jen nesmí bát,“ povzbuzuje Jan Ranik české kutily.