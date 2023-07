Někdy se z malého nápadu vyklubou zajímavé věci. To je i případ zahradního ohniště Andrey Vrzalové. Pro společně strávený čas vybudovala s přítelem Jirkou krásné posezení u ohně. Ona má dobrou prostorovou představivost, její přítel zase zlaté ruce, a tak se skvěle doplňují.

Na horní část posezení u ohně ukotvili tvůrci dřevěné obložení ze smrku. | Foto: Se svolením Andrey Vrzalové

Výroba stylové venkovní sedačky:

„Rozhodnutí udělat si vlastní ohniště s posezením padlo minulý rok. Mnohokrát jsme si s partnerem Jirkou říkali, že by se nám líbily večery u ohně. Původně to mělo být jen malé přenosné ohniště, které bychom měli v zahradním domku a jednou za čas u něj spolu strávili pár příjemných chvilek,“ vzpomíná na původní nápad rodačka z Pardubic.

Práce nás baví a spojuje

Řada lidí v takovém případě prostě jde do hobby marketu, kde je k mání mnoho variant a různých typů posezení. Andrea se ale vydala jiným směrem.

„Nám se žádné nelíbilo a oba rádi pracujeme na zahradě. Vše si vyrobíme a postavíme sami. To nás nejen baví, ale také spojuje. Máme zahradu v industriálním stylu, v kombinaci s ‚džungloidním porostem‘. A do tohoto konceptu se prefabrikované věci shánějí opravdu obtížně,” říká Andrea.

Takzvaným džungloidni typem zahrady je podle ní nespoutaná výsadba různých typů rostlin a dřevin, které se navzájem prorůstají. Cílem je omezit péči o zahradu pouze na občasný střih, aby se člověk nestal otrokem své vášně a nepodstupoval utrpení s odplevelováním. Jde zkrátka o minimalistickou údržbu.

Takovou zahradu založili Andrea a její přítel před třemi roky. Sama k tomu ale říká, že si ještě musejí počkat zhruba tři až pět let, aby porost zhoustl, vše vyrostlo do výšky a stromy i jejich koruny zesílily.



Patina vznikla přes noc

„Jsme oba hodně kreativní, já mám dobrou prostorovou představivost a Jirka šikovné ruce a nápady. Ale co si budeme povídat, výbornou inspirací je Pinterest,“ usmívá se Andrea, kterou do tajů zahradkaření a kutilství zasvěcoval její otec. S partnerem se znají ze školy, mají spolu čtyřletou dceru, postavili dům a nyní společně budují zahradu.

Jako základ použili dvě ztracená bednění o rozměru 50x50 centimetrů, která k sobě sešroubovali.Zdroj: Se svolením Andrey Vrzalové

Celé posezení je překvapivě jednoduché a funkční. Jako základ použili dvě ztracená bednění o rozměru 50x50 centimetrů, která k sobě sešroubovali. Na horní část ukotvili dřevěné obložení ze smrku. Posezení včetně ohniště vzniklo minulý rok během pouhých dvou týdnů. Letos k němu přidali zásobník na dřevo a udělali pár kosmetických úprav.

„Vše vybudoval Jirka ve svých volných chvílích. Má zlaté ruce a trpělivost. Celé nás to vyšlo zhruba na 15 000 korun,“ chválí svého druha Andrea. Sama při stavbě konstrukce zásobníku na dřevo řešila, jak na jeklovém rámu docílit rezavé patiny, aby byl estetický dojem dokonalý.

Na požadovaný efekt mohli čekat roky, pomohl jim ale známý. Poradil, aby kovovou konstrukci natřeli směsí octu, soli a vody. Do rána bylo vše krásně zrezlé.

U ohně se sedí i leží

„Možná to bude znít neomaleně, ale nic bych neměnila. Posezení je velmi pohodlné, protože jsme řešili i výšku a hloubku sedáku. Někteří komentátoři na Facebooku psali, že by jim vadilo, že lavice nejsou posuvné. Nám to ale nevadí, protože z poloviny je k ohništi přístup přímo z trávníku, a tak si kolem něj můžeme dát deky a u ohně i poležet,“ vysvětluje Andrea.

Andrein příspěvek na sociální síti ve skupině Stavíme svépomocí - rady, tipy a triky má velmi kladné ohlasy. Našli se ale i tací, kteří se jí ptali, jestli sousedovi nevadí, že mají ohniště velmi blízko jeho rodinného domu.

„Před začátkem realizace jsme ho oslovili, zda má s umístěním ohniště problém. Neměl, dokonce si rád přijde k ohni posedět, a jak sám zmínil, nejbližší okna jsou jen do garáže a technické místnosti,“ říká sympatická Andrea a dodává, že nyní je čeká další dobrodružství - zahradní kuchyň.

