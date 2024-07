„Milujeme Itálii. Líbí se nám jak tamní kultura, tak samozřejmě i kuchyně a stolování,“ začíná své vyprávění David Bílý z Lochovic u Berouna, původním povoláním autotronik.

„To je diagnostika elektroniky automobilů. Dělal jsem ale také detailing, který spočívá v důkladném vyčištění a zakonzervování automobilu za použití specializovaných nástrojů a kosmetiky. Zkrátka od střechy až po kola,“ dodává.

Jeho původní povolání ho prý stále baví, ale po letech rutiny potřeboval nějakou změnu. „Nechtěl jsem v 53 letech leštit automobily. Neviděl jsem v tom žádný další rozvoj,“ vzpomíná David Bílý na jeden z hlavních důvodů, proč nakonec zběhl ke gastronomii.

Cesta za mistry pecaři

David Bílý se se svým týmem vydal do Itálie, aby se naučili stavbu pece přímo od místních mistrů. „Byli jsme se podívat, jak tradiční pec staví v Neapoli. Po návštěvě a hodinách strávených studováním jsme se s kamarádem pustili do práce. Hlavně kolega, který je kuchařem, se do toho zakousl. To víte, neapolská pizza je receptura, kterou jen tak někdo nepustí,” říká s neskrývanou vděčností.

Ještě předtím si však David Bílý vyzkoušel jezdit s foodtruckem neboli mobilní restaurací a nabízet občerstvení na nejrůznějších akcích. „Když jsme přemýšleli, kde je u nás díra na trhu, zjistili jsme, že je to neapolská pizza,“ usmívá se.

Pizza podle tamní receptury je totiž jiná než ta klasická. „Navíc nám velmi zachutnala. Když jsem přítelkyni řekl, že chci změnit zaměstnání, chvíli kroutila hlavou a trošku se obávala. To víte, máme tři děti, tak z toho byla nervózní. Ale dnes si myslím, že jsme udělali správné rozhodnutí,“ je přesvědčený David Bílý.



Nahrává se anketa ...

Cihly z okolí Vesuvu

Pec váží kolem dvou tun. Jejím základem je kovový rám na nohou. „Svařili jsme si ho sami. Naštěstí mám spoustu známých, takže materiál jsme pořídili od nich. To hlavní, cihly a kámen, jsme přivezli přímo z Neapole. Cihly jsou totiž pálené z hlíny nalezené v okolí Vesuvu a mají specifické vlastnosti. Udržují správnou teplotu a vlhkost,“ vysvětluje David Bilý.

close info Zdroj: Se svolením Davida Bílého zoom_in Cihly pocházejí z okolí Vesuvu.

V železné konstrukci je uložena dvanáct centimetrů široká vrstva keramzitu a mořská sůl, která udržuje vlhkost. „Pizza se na suché kameny lepí, čemuž sůl umí zabránit. Testovali jsme to a funguje to dobře,“ pozvrzuje David Bílý.

Ke stavbě se také používá speciální žáruvzdornou malta, která odolává vysokým teplotám. „Okolo cihel jsme přidali armování, na němž malta drží. Kupole se dělá tak, že se základ vyplní pískem a vytvoří se požadovaný tvar. Na to se staví cihly do klenby. Kouřovod je nade dveřmi a vede nad kopulí. Tím se beze zbytku využije i odpadní teplo,“ pochvaluje si milovník Itálie.

„Okolo pece jsme přidali odrazové desky z betonu a perlit, aby se snadno udržovala teplota. Na povrchovou úpravu je použita mozaika, kterou jsme lepili elastickým lepidlem. V Neapoli to mají v exponovaných místech oloupané, takže si myslím, že ani nás opravy neminou,“ směje se David Bílý.

Vlastní šikovností ušetřil zhruba 400 tisíc

Neapolská pec není levnou záležitostí. „Jen cihly nás vyšly na zhruba 50 tisíc korun. Ani žáruvzdorná malta není za hubičku. Vychází na 1800 korun za jeden pytel, kterých jsme spotřebovali osm,” vypočítává David Bílý.

Celkem Davida Bílého a jeho tým pec vyšla na zhruba 100 tisíc korun. „Když si ale vezmete, že ji lze objednat v Itálii i s dopravou za cenu kolem 500 tisíc korun, tak jsme výrazně ušetřili,” je vlastně spokojený.

Pravá neapolská pizza je labužnickým zážitkem:

Stavba pece trvala dva měsíce, protože se muselo čekat na technologické přestávky. „Před prvním pečením jsme ji pozvolna 14 dní natápěli. Uvnitř topíme dubovým nebo bukovým dřevem. Teď už je přichystaná na přípravu pravé neapolské pizzy,“ usmívá se David Bílý.

Zaujal vás článek? Přečtěte si i další v nabídce níže. Jsou plné kutilských tipů.