Deváťáci Kryštof Slouka a Viktor Vlček vymysleli orginální projekt. Z použitých jednorázových elektronických cigaret vyrábějí powerbanky. Chtějí tím ukázat, jak mohou lidé přeměnit odpad na užitečný produkt, a inspirovat tak ostatní k recyklaci a inovacím.

Viktor Vlček (vlevo) a Kryštof Slouka se svým stánkem na Maker Fair festivalu v Praze. | Foto: Se svolením Kryštofa Slouky

Bylo jim pouhých třináct let, když dnes už deváťáci Kryštof Slouka a Viktor Vlček přišli na to, že by se použité jednorázové elektronické cigarety daly znovuvyužít.

„Jednou jsme našli vaporizér, který se válel na zemi. Tehdy jsme vůbec nevěděli, co to je. Vzali jsme ho domů, abychom se do něj podívali. Když jsme ho rozebrali, zjistili jsme, že uvnitř je lithium-iontová baterie. A ta přece může sloužit dále,“ vzpomíná Kryštof Slouka z Kunic v okrese Praha-východ. Od té doby vymýšleli, jak dát bateriím nový život.

Kutilem odmala

Mnoho jejich spolužáků ještě zdaleka neví, co chtějí v budoucnosti dělat. Kryštof Slouka už však má jasný plán.

„Programuji, zabývám se hardwarem a snažím se pájet. Baví mě to. Kutil jsem vlastně už odmala. Vždy, když mě něco nadchlo, tak jsem si to chtěl postavit sám. Nejprve jsem začal pracovat se dřevem, ale pak jsem přešel k elektronice. Teď se ze všeho nejvíce věnuji serverům,“ říká mladý muž.

O svém „cigaretovém“ projektu museli kamarádi nejprve přesvědčit rodiče. „Bylo to docela vtipné a chvilku to trvalo. To víte, rodiče,“ směje se Kryštof Slouka a dodává, jak museli přísahat, že sami nekouří.

„Museli jsme složitě vysvětlovat k čemu to slouží. Když to pochopili, začali nás podporovat. Za což jim moc děkujem,“ je vděčný vynalézavý deváťák.

Využíjí 80 % elektronické cigarety

A byli to rodiče, kdo jejich projekt nakonec přihlásil na Maker Faire Festival. Akci, kde se setkávají nadšenci i experti všech věkových kategorií, aby ukázali své vynálezy a podělili se o své poznatky. Tam kluci chytli ten správný „drive“.



„Chtěli jsme tehdy dostat zpětnou vazbu na naši powerbanku. Lidem se to hodně líbilo,“ usmívá se Kryštof Slouka s tím, že možnost recyklovat jednorázový odpad je úžasná. „Podle nějaké studie skončí ve Velké Británii v odpadu 12,6 milionu tun vaporizérů. To je ohromné množství,“ dodává zajímavou perličku.

Sběr použitých elektronických cigaret je tak součástí jejich záměru. Vaporizéry vybírají do speciálního koše ve tvaru velké e-cigarety. „Koš sám o sobě lidi přitahuje. Někteří nám vaporizéry dokonce sami přinášejí. Využijeme asi 80 % z původní e-cigarety,“ vysvětluje Kryštof Slouka.

Části powerbanky tisknou na 3D tiskárně

„Vaporizér rozebereme, vyčistíme a vezmeme z něj baterii. Lithium-iontový akumulátor se dá znovu efektivně využít a ekologicky zrecyklovat,“ popisuje způsob výroby powerbanky Kryštof Slouka.

On a jeho kamarád Viktor Vlček prý využívají i další části jednorázové e-cigarety. „Jako jsou obal z hliníku a plastová záslepka. Baterie zapojujeme paralelně, abychom zvýšili kapacitu powerbanky,“ uvádí dále deváťák.

„Následně přidáme horní kryt, který si tiskneme na 3D tiskárně. Do něho zabudujeme USB-C a USB-A porty a LED indikátor nabití. Pak vše slepíme a zalisujeme. U větších powerbank používáme osm baterií a využíváme také podporu bezdrátové nabíjení,“ říká s úsměvem Kryštof Slouka.

Horní část kluci tisknou na 3D tiskárně.Zdroj: Se svolením Kryštofa Slouky

„Na festivalu se nám sice nepodařilo prodat tolik powerbank, kolik bychom si představovali, to ale nevadí. Snažíme se lidi především seznámit s tím, že odpad se dá dále využít,“ podotýká Kryštof Slouka.

„Na Maker Faire festivalu nás hodně lidí chválilo za skvělý nápad. A dokonce jsme inspirovali několik dalších lidí, kteří také začali používat baterie z elektronických cigaret,“ je mladý muž spokojený s výsledkem.

Baterie do fotopastí

Kluci do budoucna plánují spolupráci s organizací, jež se stará o životní prostředí a ochranu zvířat v Africe. „Budeme dodávat napájení do jejich fotopastí,“ podotýká Kryštof Slouka.

Plán už mají schválený, nyní jsou v poslední fázi jednání. „Dostaneme fotopasti a vyrobíme do nich akumulátory pro následné testování. Pokud se zadaří, budete to skvělá příležitost udělat něco, co má smysl,“ přemýšlí nahlas uvědomělý deváťák.

