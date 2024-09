Původně pouhý koníček mu doslova změnil život. René Schilder se zamiloval do dřeva a po třech měsících si založil úspěšnou živnost. Vyučený automechanik dnes vyrábí kuchyně a další nábytek (nejen) z dřevěných palet.

René Schilder z Opavy začínal výrobou laviček, postelí a dalších jednoduchých kousků z dřevěných palet, které poté nabízel na Facebooku. Nakonec se však jeho koníček rozrostl v něco mnohem většího.

„Jednou mi zavolala paní s dotazem, jestli bych zvládl vyrobit kuchyň. To mě přimělo začít přemýšlet o tom, jak by taková kuchyň z palet mohla vypadat,“ vzpomíná kutil na klíčový obrat ve svém životě.

Pár pil a brusek stačí

Musel tedy vymyslet, jak na to. A podařilo se. „Když jsem svou první kuchyň dokončil, nafotil ji a inzeroval na Marketplace (online platforma propojující obchodníky se zákazníky; pozn. red.), začaly se mi hrnout další objednávky. Byl to pro mě trošku šok,“ usmívá se vyučený automechanik.

A tak začala cesta Reného Schildera od amatérského řemeslníka k plně profesionálnímu výrobci nábytku.

Začínal bez velkého vybavení a odborného zázemí. „Lidé se diví, že ani dnes nemám některé stroje. Všehovšudy mám dvě pily, nějaké brusky a aku vrtačky,“ vypočítává živnostník.



„Všechno si nařežu na míru. Pak už jen šrobuji a šroubuji. Není to žádná raketová věda,“ vysvětluje s nadhledem René Schilder. Navzdory tomu, že se mnohému musel naučit sám, jeho výrobky si mezi zákazníky získaly brzy oblibu.

Důležitý je každý detail

Jedním z klíčových momentů pro něj bylo zjištění, že při výrobě kuchyní je třeba dbát na každý detail. „U kuchyně hraje roli každý milimetr. Lavička nebo stolek nějakou tu nepřesnost snesou, ale kuchyň ne. Tam to musí být perfektní. Pokud něco nesedí, dvířka či šuplíky se nebudou správně zavírat,“ říká s vážným hlasem kutil.

Výroba kuchyní není jen o sestavování dřevěných desek dohromady. Vše musí bezvadně ladit. „Nejtěžší jsou asi šuplíky. Používám klasické kolejnice. Vyrobit vše tak, aby to k sobě ladilo a přitom fungovalo správně, je někdy oříšek,“ přiznává René Schilder. Jedním dechem však dodává, že i on se někdy na něčem trochu „sekne.“

Kuchyňské desky nakupuje v hobby marketech, kde si je nechává nařezat na potřebné rozměry. „Potom je jen namontuji. Co se týče montáže, jde o to, aby bylo vše správně připravené. Dnes už většinou jedu, jak se říká, jako pila. Mám to zkrátka v oku,“ směje se milovník dřeva.

Vše začalo obyčejnými paletami:

Paletám dal nakonec vale

I když René Schilder začínal s jednoduchými nástroji a materiály, postupem času se musel přizpůsobit rostoucím nárokům svých zákazníků. Zatímco zpočátku vyráběl kuchyně výhradně z dřevěných palet, postupně přešel na dřevo kupované na pile.

„Původně jsem to zamýšlel jako projekt výroby z palet. Ty jsem sháněl všude, kde se dalo. Práce s paletami je ale časově náročná. Než jsem je rozebral a odstranil všechny hřebíky, zabralo by to moře času,“ vysvětluje René Schilder.

Kromě toho se ukázalo, že palety nejsou vždy tím nejlepším materiálem. „Obvykle už mají něco za sebou a dřevo není vždy v nejlepší kondici,“ krčí rameny vyučený automechanik.

Nejhorší podle něho je, že na rozebraných deskách zůstávají díry po hřebících. „To se některým lidem nelíbilo. Teď odebírám vysušené desky. Je to sice dražší, ale na druhou stranu je výroba mnohem jednodušší a rychlejší,“ říká kutil.

close info Zdroj: Se svolením Reného Schildera zoom_in René Schilder vyrobil také komodu.

Dřevo mu změnilo život

„Ze začátku jsem měl práci se dřevem jen jako hobby, ale po třech měsících jsem si na to udělal živnost. A už to šlo rychle. Lidé začali volat a nezvládal jsem nábytek vyrábět na vedlejší činnost,“ vzpomíná René Schilder.

A tak se dřevu začal věnovat naplno. „Truhlařina mi změnila život. Nelituji toho,“ dodává závěrem živnostník. Dnes, po čtyřech letech plnohodnotné práce, má na svém kontě stovky výrobků.

