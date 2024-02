K práci se dřevem prý přivedl Růženu Sekretovou jeden povahový rys: velká netrpělivost. „Chtěla jsem všechno a hned,“ usmívá se při vzpomínce, jak potřebovala vyrobit voliéry, ale nikdo na to neměl čas. Proto si pořídila nářadí a pustila se do práce. Nářadí už z ruky nedala, a tak má dnes doma stolky, skříňky, škrabadla a prolézačky pro kočky, koupelnový nábytek i nejrůznější dekorace z vlastní dílny. Nedávno na Facebooku představila kočičí záchodky schované v roztomilých domečcích vyrobených z palet. „Jaké je motto mých výrobků? Atypické, funkční, s minimem financí,“ prozradila Deníku.

Kočičí záchodky vyrobené z palet. Na jejich horní ploše se dá sedět, kočky se na ní mohou i povalovat. | Foto: se souhlasem Růženy Sekretové

S láskou k lidem i ke zvířatům

Životem Růženy Sekretové se jako červená nit vine péče o lidi a zvířata s nelehkým osudem. Pracuje jako terénní sociální pracovnice organizace Člověk v tísni a v domku ve vesnici na Kladensku se stará o jednoho psa a čtrnáct zachráněných koček. Má však ještě jednu velkou vášeň, a tou je práce se dřevem.

Dostala se k ní náhodou, ale už ji neopustila. Nejen že ji výroba dřevěných věcí baví, ale díky ní si navíc pořídila velkou část zařízení svého domu i mnoho užitečných a zábavných pomůcek pro svá zvířata.

K práci se dřevem se dostala asi v roce 2005. Bylo to v době, kdy se jí narodili synové a ona se musela přestat věnovat koním. Tehdy se rozhodla, že bude chovat australské papoušky - korely a andulky. Potřebovala k tomu výletové voliéry, ale když poprosila o pomoc svého tehdejšího manžela, ukázalo se, že muž na to nebude mít čas.



Nahrává se anketa …

„Jenže já jsem strašně netrpělivý typ, který chce všechno a hned. A tak jsem si nakoupila střešní latě a základní nářadí, jako vrtačku, rozbrušovačku, řezačku, sekerky, a začala jsem se v malinké dílničce učit jak na to,“ vzpomíná Růžena Sekretová.

Na počátku její práce se dřevem bylo prý hodně zničeného materiálu, protože měla problém s přesným měřením. „Pro mě centimetr nebyl žádná míra,“ směje se.

Růžena Sekretová si vyrobila i dvířka na schody:

Postupně však zjišťovala, že dřevo je velmi vděčný materiál, protože když se nějaký výrobek nepovede, dá se z něj udělat něco jiného, případně se může rozřezat a spálit. A navíc je dostupné.

„V té době jsem žila v Lánech, kde jsou křivoklátské lesy a v nich spousta samorostů a velkých zajímavých větví, které se daly obrousit, ořezat a nalakovat,“ vysvětluje Růžena Sekretová.

Když to zvládnou oni, zvládnu to také

Pak začala přemýšlet i o výrobě nábytku. Potřebovala totiž stoleček atypického tvaru, ale nabídka v obchodech jí nevyhovovala, a kdyby si jej nechala udělat u truhláře, byl by příliš drahý. „Řekla jsem si: Když to zvládnou oni, zvládnu to taky,“ vypráví Růžena Sekretová.

Začala si kupovat materiál, například zbytky v hobby prodejně, a vyrábět i další věci do bytu.

Vlastnoručně vyrobená skříňka na boty ozdobená vlastnoručně vyrobenými dekoracemi.Zdroj: se souhlasem Růženy Sekretové

Navíc v její domácnosti začaly přibývat kočky, které zachraňovala, a potřebovala pro ně škrabadla, prolézačky a další vybavení. A protože potřebovala, aby vybavení bylo hezké a funkční, aby v něm kočkám bylo fajn a aby se jí hodilo do obýváku, musela zase do své dílničky.

Později přišla další velká výzva. V době, kdy ceny nemovitostí trochu poklesly, se Růženě Sekretové podařilo pořídit si starší domek na vesnici a společně s přítelem se pustili do jeho rekonstrukce.

„Hned jak jsem do domu vešla, věděla jsem, kde co bude: tady skříň, tady bar, sem přistavíme venkovní výběh pro kočky, protože po vesnici by běhat nemohly…“ vzpomíná Růžena Sekretová. Z garáže vznikla dílna a do ní přibylo nářadí. U domku vznikla veranda a domístností putoval nábytek vyrobený na míru, protože se ukázalo, že staré kamenné zdi jsou velmi křivé.

Ekonom z Třebíče vyrobil super postel i komodu z dřevěných palet. Za dva tisíce

„A zase jsem zjišťovala, že nic neumím pořádně a že mi chybí různé truhlářské dovednosti. Naštěstí syn studuje na umělecké škole obor truhlář, takže se s ním radím. Využívám i ostatní chlapy, aby mi poradili, třeba jak naklopit pilu přímočarku,“ říká Růžena Sekretová.

Pak se jí domů dostalo větší množství palet, které zbyly z jednoho projektu a nikdo je nechtěl. Rozebrala je a zjistila, že na některé své výrobky už nemusí kupovat desky, protože ty, které jsou na paletách, jí postačí.

„Vyrobila jsem z nich například kočičí záchody, abych nemusela koukat na ty kupované plastové. Umístili jsme je do mezipatra, kde nikomu nepřekážejí. Dobře se čistí, na jejich horních plochách se dá sedět a kočky na nich mohou ležet,“ prozrazuje Růžena Sekretová.

Práce se dřevem je relax

Inspiraci pro výrobu dekoračních předmětů Růžena Sekretová hledá na Pinerestu, ale nejdůležitější zůstává její vlastní nápaditost.

Jako z Ninja Faktoru: Maminka z Frýdlantu vytvořila pro syna Tarzanovu stezku

„Vždycky před Vánocemi vyrábím nejrůznější ozdoby. Už jsem upustila od toho, že bych si v obchodech kupovala různé dřevěné soby, jeleny nebo stromečky. Vždycky, když jdu okolo, zjistím, že některé věci si dokážu vyrobit i sama. Jediné, co si kupuju, jsou světýlka,“ prozrazuje Růžena Sekretová.

Přiznává, že její tvůrčí práce se dřevem je pro ni po práci sociální terénní pracovnice velkým psychickým relaxem. Často pomáhá lidem v těžkých životních situacích a jejich příběhy a problémy se jí velmi dotýkají.

O své práci Růžena Sekretová vypráví zde:

Vžijte se na jeden (a)typický den do kůže tereňáčky Růže

Růžena Sekretová má prý už dlouho velké plány na vyřezávání velikonočních zajíčků a dalších jarních dekorací. Jenže když skončí zima, začne být hodně práce na zahradě a na velikonoční ozdoby už není čas.

Stůl pro syna, stopka pro kočky

Syn se jí ptá, proč své výrobky neprodává. „Stále dělám věci spíš pro sebe. Pořád si myslím, že moje práce není tak dokonalá, abych ji mohla někomu nabídnout. Třeba by někdo řekl: Jé, tady je to trochu nakřivo, a tady je to špatně natřené,“ vysvětluje Růžena Sekretová.

Sama však připouští, že když vidí, co a za kolik lidé dnes v obchodech kupují, říká si, že by její výrobky asi nebyly žádný propadák. Zatím pro zájemce vyrobila dvě kočičí škrabadla.

Kočky v domě si na nedostatek hezkých věcí nemohou stěžovat.Zdroj: se souhlasem Růženy Sekretové

V její domácnosti je však stále hodně prostoru k tvorbě. „Máme starý kamenný dům, takže jsme část kamenné zdi nechali přiznanou, olištovali jsme ji dřevěným rámem a přidali světýlka, takže vznikl jakýsi obraz, na němž je vidět, z čeho dům je,“ líčí Růžena Sekretová.

A je před ní i řada dalších úkolů. Ještě než přijde jaro, potřebuje udělat do vchodu dřevěný rám se sítí proti hmyzu, aby mohli mít v létě otevřené dveře.

V současné době dodělávají s přítelem jeho pracovnu, a také plánuje vyrobit velký pracovní stůl pro syna, který si sám navrhl. Při jeho výrobě navíc musí myslet i na malé kočičí záškodníky, kteří u syna rádi přebývají, a vymyslet, jak jejich přístupu na nový stůl zabránit.

A je tu ještě jeden velký projekt. „Mám rozdělané zatím své největší kočičí škrabadlo – budou je tvořit tři vysoké věže a bude stát u přítele v pracovně,“ prozrazuje Růžena Sekretová.