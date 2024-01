Ze starých vraků skládacích kol dělá Jan Bareš ze Lhotic u Mnichova Hradiště originální designové skládačky. Základem bývá vždy tradiční kolo značky Eska, ale používá i komponenty z legendární Liberty či Sobi 20. Předělané Esce podle něj dodávají šmrnc.

Pamatujete si na skládací kola Eska? Bylo jich všude plno a v devadesátkách je nikdo nechtěl. Byly zkrátka out, a tak se vyhazovaly.

„Vyhazují se i dnes, jsou jich stále plné sklepy bytových domů, kočárkárny a kolárny. Lidi, kteří pracují na skládkách nebo ve sběrných dvorech je berou všemi deseti. Prodávají totiž staré vraky sběratelům a nadšencům,“ říká Jan Bareš ze Lhotic u Mnichova Hradiště.



Tuning má v krvi

Jeho koníček tak trochu vychází z tuningu automobilů. „Ten jsem dělal ještě v roce 2010. Tehdy jsem měl podle Tuning Cupu třetí nejhezčí Fabii v České republice. Pak jsem si vypiplal pětkového Golfa, s nímž jsem jezdil na srazy do Německa, Rakouska a párkrát jsem byl i v Polsku. Nějaká ocenění mám, myslím, že je to zhruba 90 pohárů,“ vysvětluje skromně Jan Bareš.

Dodal, že teď už má rodinu a dům, a tak se trošku uklidnil. „Tuning mám ale pořád v krvi a chybí mi," přiznal.

První předělaná Eska

Připomenul, že obec, kde žije, je významná hlavně tím, že se tam pořádají přejezdy rybníku přes lávku.

„Když jsem se sem přestěhoval, tak jsem si říkal, čím budu po vesnici jezdit. Tenkrát jsem si koupil svou první Esku. Myslím, že mě vyšla na 300 korun. Tu jsem si předělal k obrazu svému, aby to byl originál a abych byl něčím jedinečný. Je prostě skvělá,“ pochvaluje si.

Normálně s ní prý jezdí i přes 10 kilometrů. „Teď jsem byl s rodiči na cyklostezce v Poděbradech. Všichni se na mě dívali, jestli nejsem blázen, že jezdím na Esce. Mě se na ní opravdu jezdí nejlépe. Přehazovačky či elektrokola zkrátka moc nemusím," vysvětlil.

Občas prý dal nějaké fotky a informace o jízdě na skládačce na Facebook a Instagram. „Začali se mi ozývat lidé a ptali se, jestli bych jim taky neudělal nějaký speciál. To pro mě byla výzva. Ve vesnici už jezdí tři mnou vytuněná kola. Jsme už takovým malým Klubem Eskařů,“ směje se Jan Bareš.

Diskuze o skládačkách

Na Facebooku je podle něj přímo skupina specializovaná na skládačky. Řeší se tam různé náhradní díly a další věci ohledně kol.

„Někteří lidé mi tam dokonce nadávají, že legendární bicykl przním a že to není originál. Já jim na to odpovídám, že nechci mít originál, chci mít něco svého a jedinečného. Ale zároveň chci mít Esku, protože je praktická. Složím ji a hodím do auta. No, vlastně ji ani skládat nemusím. Takže paráda,“ usmívá se Jan Bareš, který pracuje jako obráběč v mladoboleslavské Škodovce.

Skládá kola na míru

Svou Esku dal nejdříve kamarádům k opískování a nastříkání rámu.

„Chvilku jsem sháněl náhradní díly, než jsem zjistil, že existuje e-shop, kde se dají koupit řídítka, ráfky, gumy a vlastně ledasco na stará kola. Je to bomba. Z původního kola zbyly jenom rám a vidlice. Řídítka jsou z Liberty, je tam nový řetěz a další součástky. Kolo samozřejmě nebylo zadarmo. Není to úplně nejlevnější. Jenom díly vycházejí třeba na 5000 a opískování s lakováním zase zhruba na 8500 korun," říká s tím, že nyní má doma asi 10 vraků kol, jež čekají, až se na ně vrhne.

Pokud takové kolo po něm někdo chce, jsem schopen mu ho připravit za zhruba dva měsíce.

Ve volném čase vymýšlí kola pro lidi podle jejich jedinečného životního stylu nebo příběhu.

„Tvořím předělávky skládaček přímo na míru. Nejdříve jsem dělal kolo pro kamaráda. A jemu se tak zalíbilo, že si objednal ještě jedno pro manželku. U nich je viděl jejich známý, a tak vznikla Eska RS. Má šedou barvu, jako Škoda Octavia RS, červené středy i znak RS. Od té doby jsem udělal skládaček několik,” usmívá se Jan Bareš.