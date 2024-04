Ladislav Mička ze Žďáru nad Sázavou chytil, jak se říká, příležitost za pačesy. Z lešenářských trubek, takzvaných U profilů a staršího zastřešení bazénu vyrobil skvělý skleník. Má v něm umístěný pro sebe a rodinu i malý koutek k odpočinku.

Z dálky vypadá skleník jako zastřešený bazén. | Foto: Se svolením Ladislava Mičky

Když se jeho kamarád zbavoval starého zastřešení bazénu, vycítil šikovný kutil Ladislav Mička příležitost. Odkoupil ho od něj za zlomek původní ceny. A postavil netradiční skleník.

„Bylo to celkem pět dílů po dvou metrech. Na šířku má zastřešení 6 metrů. Ze tří dílů jsem vyrobil skleník, zbylé dvě části zastřešení jsem použil na náš bazén,“ pochvaluje si Ladislav Mička ze Ždáru nad Sázavou.

Lešenářské trubky do základů

Nejprve ale musel udělat pro budoucí skleník základ. „Vymyslel jsem to jednoduše a funkčně. Zabetonoval jsem v půdorysu budoucího skleníku část lešenářských trubek. Doporučuji, je to jednoduché a rychlé,“ vysvětluje kutil s tím, že na trubky po vytvrdnutí betonu navařil kovové U profily, na něž přišrouboval kolejnice, po kterých se zastřešení posouvá.

Musel ale dodělávat boční stěny skleníku. „Nebylo na tom nic složitého. Koupil jsem tabuli polykarbonátu, kterou jsem rozřízl na jednotlivé díly, které jsem poté nainstaloval,“ říká vyučený opravář zemědělských strojů. Kutilství ho baví. Už si svépomocí vyrobil solární kolektory či kachlová kamna s výměníkem.

Místo k odpočinku přímo ve skleníku

V části užitné plochy skleníku vybudoval malé posezení se stolečkem a židlemi. „Máme tam zámkovou dlažbu. Skleník je opravdu velký, má 6 x 6 metrů. Takže jsem 12 m² pěstební plochy proměnil na odpočinkovou zónu. Dá se tam pěkně relaxovat,“ usmívá se Ladislav Mička a má proč.

Tím, že se dají jednotlivé díly skleníku posouvat, může ho otevřít. Pokud chce rostlinky zalít, stačí mu odsunout zastřešení a déšť už se o vláhu rostlinek postará sám.

Konstrukce je postavená na zabetonovaných trubkách a U profilech.Zdroj: Se svolením Ladislava Mičky

Do skleníku i s traktorem

Boční stěna je také rozebíratelná. Tím si zajistil, že do skleníku může najet s traktorem. „To se hodí zejména tehdy, když potřebuju ve skleníku vyměnit hlínu. Jednoduše otevřu zadní stěnu a dovezu si novou hlínu. To je velká úspora času a práce,“ říká.

„Nezabralo mi to moc času. Myslím, že za dva dny bylo hotovo. Betonáž i svařování už mám vyzkoušené, tak jsem to bral jako rutinu. Už jsem přestavoval tři domy, takže zkušenosti jsou. S instalací zastřešení mi ale musel pomoct kamarád. Díly jsou sice lehké, protože jsou vyrobené z hliníku a polykarbonátu, ale jeden člověk by to, vzhledem k jejich velikosti, nezvládl,“ uvádí Ladislav Mička.

Dobrá cena za parádní skleník

„Kompletní starší kryt jsem koupil za 20 tisíc korun. Trubky se tady všude válí,protože máme zámečnickou dílnu. Když nebudu počítat zastřešení našeho bazénu, ale pouze samotný skleník, tak jsem se vešel všehovšudy maximálně do 15 tisíc korun bez zámkové dlažby. I tu jsem měl z jiného projektu na domě,“ počítá.

Skleník prý funguje na jedničku. „Na skleníku bych nic neměnil. Polykarbonát skvěle izoluje. Jediný problém se objevil při prudších větrech. Jednou mi zastřešení skoro odnesl vítr. Musel jsem proto vymyslet, jak to zajistit. Skleník je skvělá věc a zahradníkův ráj. Jsem opravdu rád, že jsem do toho šel,“ pochvaluje si kutil Ladislav Mička.