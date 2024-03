Petr Baranijak z Kadaně vytvořil pro svého kamaráda k jeho životnímu jubileu veskrze originální dárek. Stoleček s názvem Myslitel. Tomu k dokonalosti nechybí třeba ani uchovávač mouder, plácačka na obtížný hmyz, držák na pivo či skrýš na pálenku. Kutil ke skvělému dárku využil dřevo z palet.

Stoleček Myslitel má vypilovaný každý detail | Foto: se svolením Petra Baranijaka

„Mám přístup k paletám, tak jsem si říkal, že kamarádovi ke kulatinám něco vyrobím. Čas od času se pustím do práce se dřevem a něco z toho vyleze. Stoleček, který jsem vyrobil pro kamaráda Honzu Milatu, je mým jedinečným prototypem,“ směje se Petr Baranijak z Kadaně.

„Honza si tehdy nechával v Seči postavit kontejnerový dům. Uvažoval jsem proto nejprve o tom, že mu vyrobím něco do domu. Tam ale už je všechno prefabrikované a vyrobené přímo na míru. A tak mě napadl tady ten stolek. Až bude mít po práci, může k němu někde ve stínu usednout a užívat si pohodu na zahradě,“ říká trumpetista a zpěvák Petr Baranijak. A i když je vystudovaným ekologem, nyní působí jako technik v kultuře.

Stoleček Myslitel e opravdu vymazlenýZdroj: Se svolením Petra Baranijaka

Stoleček s názvem Myslitel vytvořil Petr Baranijak asi za dva dny. „Když jsem ho kamarádovi předával, tak ještě neměl finální povrchovou úpravu. Nebylo na to zkrátka dost času. Dárek mě napadl na poslední chvíli, takže jsem s ním opravdu chvátal,“ vzpomíná kutil.

Zapalovač a otvírák přímo ve stolku

Když teď obdarovaný kamarád doseká trávu, může si zarelaxovat. „Každý myslitel se potřebuje zastavit. U cigarety se dobře přemýšlí, jenže čím si ji má zapálit. Přeci nebude běhat po zahradě a hledat oheň, že? A proto musí být zapalovač vždy u stolku. Vytvořil jsem tedy pro zapalovač místo přímo v konstrukci,“ směje se Baranijak.

K cigaretě se prý zase hodí pivečko.

„A proč se pro něho táhnout až do baráku, že? Takže pivečko tam má samozřejmě také vlastní přihrádku. Je pěkně pod stolkem, kde je stín. K tomu je zapotřebí otvírák, který jsem zavěsil pod desku stolečku. A pokud by chtěl pohostit i dámskou návštěvu, tak v tom není žádný problém. Otvírák je kombinovaný a je možné s ním otevřít také víno,“ popisuje vybavení stolečku.

Tak vážený člověk podle něj nemůže pít pivo přímo z lahve.

„Takže stolek ve stolku je připravena sklenice. Je to třetinka, protože, jak víme, tak nikdo nenalévá celé pivo do půllitru. Na to, až z pivečka zbude v láhvi polovina, čekají škvoři, pavouci, anebo vosy. Budou si chtít zalézt dovnitř a zkazit Honzovi radost. Proto je nutné dát do hrdla láhve špunt. I ten má ve stolečku své místo,“ vysvětluje dále Petr Baranijak.

Hned dvě plácačky na hmyz

Všechen nepříjemný hmyz podle něj může pokazit pohodu.

„Proto jsem stůl vybavil plácačku na mouchy. Ta je použitelná i proti komárům. Na ovády jsem vytvořil speciální plácačku. Obě visí u nohy stolečku. Při tom všem možném plácání a odhánění hmyzu se ale může stát jedna strašlivá věc. Když se totiž člověk pro plácačku vymrští, může nedopatřením převrhnout celý stoleček s pivem. To by bylo skutečné neštěstí, a proto jde pěkně ukotvit do země,“ směje se.

Láhev schovaná před zvídavou partnerkou

Při vší té relaxaci se objevují nápady či poselství pro budoucí generace. Ty se podle Petra Baranijaka nesmějí ztratit. A proto je stoleček vybaven zápisníkem. Přihrádka má nahoře polstrování, aby do zápisníčku nenapršelo. Samozřejmostí je také sada per.

„A nakonec když už má člověk tu pohodu, tak jsem do stolečku zabudoval i skrytou schránku na něco ostřejšího. Pálenka se nepije jako pivo, zůstává obvykle o něco déle a taky dlouho vydrží. Víme, že i když partnerka nepřečte billboard na vzdálenost pět metrů, přesně vidí až na jeden kilometr, kolik bylo pálenky a jestli ubyla. Proto by měla být láhev za prvé více chráněná před sluncem a za druhé skrytá zraku partnerky,“ vtipkuje dále kutil.

Jak pořídit materiál na stoleček za stovku

Ke stolečku jeho kamarád dostal také příléhající stoličku.

„Celkově mě výroba vyšla asi na 100 korun, a to se vší parádou. Nejdůležitější bylo, že mám přístup ke dřevu. V jedné firmě vyhazují jednorázové palety, pro něž nemají využití. Můj známý tam pracuje a dává je lidem na podpal, takže jsem to využil,“ vysvětluje Petr Baranijak.