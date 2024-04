Když Peter Luhový uklízel ve své domácí dílně, našel starší nevyužité dřevěné hranoly. Nevěděl, co s nimi, a tak pro svou přítelkyni vyrobil praktickou patrovou sušičku na bylinky a houby.

Přítelkyně Petera Luhového ráda sbírá bylinky. Kutil pro ni tedy vyrobil krásnou a praktickou pětipatrovou sušičku. | Foto: Se svolením Petera Luhového a Shutterstock

Peter Luhový bydlí na vesnici; konkrétně v obci u slovenského Púchova. Jeho přítelkyně Dominika ráda sbírá nejen různé bylinky, ale také houby, kterých prý v okolí roste požehnaně. Aby měla práci snadnější, vyrobil pro ni parádní pětipatrovou sušičku.

Nápad přišel při úklidu dílny

„Moje Dominika, co vím, sbírá kopřivu, plicník, prvosenku, podběl, květ lípy a různé houby. Je v tom opravdu dobrá. A sušička ušetří hodně místa. Toho nikdy není dost, že? Navíc ji můžete pohodlně kamkoliv přenést a postavit třeba ven,“ pochvaluje si Peter Luhový.

Po domácku vyrobená sušička je prý o hodně lepší než velká sušící plata. „Ušetříme tím hodně prostoru. Sám jsem byl překvapený, kolik se do ní vejde bylinek. Používat se dá také na sušení hub,“ vysvětluje kutil s tím, že nápad přišel sám od sebe ve chvíli, kdy uklízel dílnu.



Základem jsou střešní latě

„Strašně rád dělám věci z dřevěných palet. Sušička z nich ale výjimečně vyrobena není,“ přiznává kutil, který v minulosti z palet vytvořil už například skříňky či knihovny.

Tentokrát však Peter Luhový využil dřevěné hranoly, které objevil při úklidu dílny. „Kdysi to byly, myslím, střešní latě. Byly hodně dlouhé a já jsem je neměl, kam dát. Tehdy jsem ještě neměl moc za sebou, ale hlavou mi blesklo, že bych pro přítelkyni Dominiku mohl vyrobit sušičku na bylinky,“ popisuje kutil.

„Nohy jsou vyrobené z trámků, rámy sušicích plat zase z překrývacích lišt. Ty jsem taky našel v dílně. Sám se vždy divím tomu, co všechno tam objevím. Jinak mám ve svém království docela pořádek,“ směje se Peter Luhový a dodává: „Opravdu už si nepamatuji, kde přesně jsem je vzal. Vím však, že se dají zakoupit v hobby marketech.“

Kutil dřevo rád opaluje

Peterovou nejoblíbenější technikou povrchové úpravy dřeva je opalování. „Zjistil jsem, že je lepší všechny komponenty opálit zvlášť. A hlavně dříve, než je složíte,“ dává radu ostatním kutilů.

Když prý totiž člověk opracovává už poskládané výrobky, tak v rozích a na hranách se to ne vždy dostatečně podaří. „Lepší je zkrátka nejprve materiál nachystat, a až potom sešroubovat. Vypadá to významně lépe,“ sdílí svoje zkušenosti Peter Luhový. Opálené dřevo ještě nakonec uzavřel bezbarvým lakem.

Sušička má půdorys 54 na 54 centimetrů a celkovou výšku 110 centimetrů. „Na pěti patrech opravdu není o místo nouze. Velikost jednotlivých sít je 53 na 43 centimetrů. Původně jsem tam měl pouze tři patra, to mi připadalo jako plýtvání místem. Tak jsem sušičku trošku předělal a nyní je kapacita naprosto dostačující. Více plat, více bylinek,“ směje se Peter Luhový.

Postačila síťka proti komárům

Vnitřní zásuvky jsou vyrobeny ze síťky proti komárům. „Síťky jsem nařezal na požadované rozměry a přichytili jsem je připínáčky k rámu. Je to levné a jednoduché. A jednoduchá je navíc i údržba,“ vysvětluje kutil s tím, že nejprve síťky připnul pouze na čelních stranách.

Na vnitřní síto použil kutil síť proti komárům.Zdroj: Se svolením Petera Luhového

„Po čase, když jsme sušičku používali, jsme zjistili, že je potřeba síťky připevnit také podél celého rámu. Když jsme je totiž vysouvali a zasouvali, tak bylinky lítaly a vypadávaly. Síťka zkrátka vibrovala. Teď je to skvělé a sušička funguje bezvadně,“ uvádí Peter Luhový.

Výroba praktické sušičky prý nebyla ani složitá, ani drahá. „Použil jsem staré dřevo, takže jsem se cenově dostal na pár korun. Ani na výrobu to není složité. Myslím, že to zvládne úplně každý. Jde jen o to, aby si člověk vše dobře spočítal. A co k tomu potřebujete? Pouze nápad, čas, pilu a vrtačku,“ usmívá se kutil.