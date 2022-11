Pro práci se dřevem dali budoucí manželé i tip na zjednodušení práce při použití vrutů, který sami úspěšně využívali. „Věděli jste, že si díry do dřeva nemusíte předvrtávat, ale šroub stačí pouze nahřát zapalovačem a pak se zavrtá jako po másle,“ sdělili.

Osmnáctiletý český student si postavil plně funkční dům. A jen za 450 tisíc

Energii pro život v maringotce již vyrábějí dva fotovoltaické panely 460 Wp s bateriovým úložištěm 2,6 kWh. Což znamená, že když bude svítit slunce, může se maringotka využívat se vším všudy naplno. „A když svítit nebude, tak energie uložená v baterii by měla vydržet pět dní pro běžné používání,“ doplnila Lucie.

Soběstačnost se pár rozhodl zvýšit ještě tím, že na střechu v těchto dnech přidává ještě další dva panely a pořídí baterii s větší kapacitou. K vytápění slouží kamna na dřevo.

Tiny house: Šance na levnější bydlení. Je až neuvěřitelné, co se dovnitř vejde

Jelikož maringotka nemá žádnou přípojku, bylo nutné vyřešit, jak naložit s vodou.

„Do pětadvacetilitrového barelu z domu vozíme pitnou vodu s tím, že vedle je prázdný barel na vodu špinavou. Celé to funguje na principu čerpadla a baterie se spínačem. Zatím jsme takto moc spokojeni. A i když teče voda jenom studená, kdykoliv si ji můžeme ohřát na indukci, v konvici nebo na kamnech,“ uvedla Lucie s tím, že do budoucna plánují čističku, která udělá z vody užitkové tu pitnou. Již nyní se sbírá do běžné tisícilitrové plastové kostky a slouží k zalévání.

Uvnitř maringotky je v jednom prostoru spojená kuchyně s obývacím prostorem. Jelikož je dvojice manuálně velmi zručná, zvládla i výrobu kuchyňské linky.

„Při snaze ušetřit nějakou tu korunu jsme sáhli po snad té nejlevnější kuchyňské desce, která se nám líbila. Jenže při vyřezávání otvoru na indukční desku se nám vejpůl přelomila. Museli jsme jet pro jinou,“ uvedla Lucie příklad potíží, s jakými se museli při plnění snu vyrovnat.

Uvnitř maringotky je dřevěné obložení.Zdroj: se svolením Lucie Horké

Co je tiny house



Moderní pojem tiny house představuje malý objekt pokud možno v přírodě mimo běžnou zástavbu, ve kterém lze přebývat minimálně podstatnou část roku. Zpravidla má od 30 do 50 metrů čtverečních. Uchylují se k němu často mladí a zruční lidé. Ti se snaží vše vybudovat energeticky co nejúsporněji a bez závislosti na dodavatelích elektřiny, tepla a vody.

V případě interiéru se dáli rozhodli, že místo klasického jídelního stolu si raději vyrobí velký pohodlný gauč s dostatečně velkým stolkem na jídlo.

A co WC? To už je mimo maringotku. Jde o klasickou kadibudku se srdíčkem. „A nebojte, třísku si nikdo nezadře,“ dodala s úsměvem Lucie.

A celková cena? Ta po úplném dokončení včetně pořízení maringotky jako takové dosáhne na necelého půl milionu korun s tím, že přibližně sto tisíc korun z toho tvoří náklady na obstarání fotovoltaiky.

Stavět lze i dřevěných palet:

Zdroj: Youtube