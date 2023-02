Staré železné schodiště bylo z osmdesátých let. Nejenže nelahodilo oku, ale také sváry jednotlivých stupínků praskaly. Staré schodiště nebyly ani estetické, ani bezpečné. „I když jsem původně uvažoval o železném schodišti z důvodu jeho výdrže a stálosti, tak jen za materiál by mě cena vycházela zhruba na 15 tisíc korun, to jsem nemohl a nechtěl dát,“ říká pan Denis Strosser z jihočeské obce Srubce.

Jak na dřevěné schody na půdu

Zdroj: Youtube

Ve zlaté době kutilů, kdy nebyly materiály ani nástroje, si ti z nás zručnější dokázali vybudovat ve svých domovech a na zahradách podivuhodná království. Člověk zkrátka musel vědět, kam sáhnout a kde co sehnat. A i když dnes je pro kutily všeho dostatek, ceny je nutí přemýšlet jinak.

Trámy zdarma

Když bratr pana Strossera boural střechu, dostal se Denis k tradičnímu stavebnímu materiálu. Trámy tedy použil z čistě prozaických důvodů. Měl je zdarma. Kdy bude nové schodiště stát bylo jen otázkou času.

„S takovou prací jsem neměl jedinou zkušenost. Doposud jsem dělal malé domácí práce, nic velkého. Truhlářské zkušenosti nemám žádné. Vše mě naučila potřeba starat se o dům a nedostupní řemeslníci. Dnes se ke všemu dají dohledat základní informace na internetu. Od té doby, kdy jsem koupil dům, jsem se postupně stal truhlářem, tesařem, elektrikářem, instalatérem, podlahářem, dlaždičem i betonářem,“ usmívá se pan Strosser.

Astronomickým cenám se vysmáli. Dřevěná okna si vyrobili sami, sotva za polovinu

„Co se konečného vzhledu týče, tak jsem se hodně inspiroval na Pinterestu, ale řídil jsem se logikou a selským rozumem. Největší část zabral výpočet, jak použít dlouhá táhla na požadované výšce a kolik má být jednotlivých stupňů, aby byla dodržena pravidla pro pohodlné schodiště. A aby bylo příjemné pro děti,“ vzpomíná s úsměvem pan Strosser. Na internetu nakonec našel podrobnou kalkulačku, která mu s výpočtem pomohla a vytvořila dokonce i konečný výkres s rozměry.

Největším oříškem bylo vyměření a vyřezání záseků pro jednotlivé schodišťové stupně.Zdroj: Se svolením Denise Strossera

Největším oříškem bylo vyměření a vyřezání záseků pro jednotlivé schodišťové stupně ze starých trámů do podélných táhel. „Táhla jsou uložena pod určitým úhlem, ale měření a vyřezání jsem prováděl ve vodorovné poloze. Proto jsem opakovaně pro jistotu vše přeměřoval a kontroloval. Kdyby výseky nebyly udělány správně, tak by jednotlivé stupínky nebyly vodorovné a špatně by se to napravovalo,“ říká pan Strosser.

Schodiště za několik víkendů a pár tisíc

Výroba schodiště nakonec zabrala 5 víkendů, protože vše dělali s manželkou sami. „Vše proběhlo naprosto v pohodě. My se s ženou tak nějak ve všem doplňujeme. Dokonce mě poslala odpočinout si a hlídat děti. A sama se chopila broušení dřeva do hladka,“ říká o týmové práci.

Perfektní schodiště nakonec vyšlo na 3500 korun. Nátěr stál necelých 1500 Kč, spojovací a brusný materiál zhruba 2000 Kč, protože schodišťové stupně jsou spojené závitnicemi.

Tiny house jen za půl milionu. Mladý pár proměnil maringotku v parádní bydlení

„Hlavní je se nebát a pustit se do toho, ať už se jedná o cokoliv. Co se schodišť týče, tak stačí dodržet několik základních pravidel, ale není to raketová věda, a dokáže to zvládnout každý. Stačí vzít do ruky koule, což znamená odvahu, a dláto,“ odpovídá s úsměvem pan Strosser na otázku: Co by řekl lidem, kteří také chtějí pěkné schodiště, ale obávají se, že výsledek nedopadne dobře.