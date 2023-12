Měli na zahradě venkovní krb. Manželka si ale přála zahradní kuchyň s krbem a pecí na pizzu. Josef Procházka proto přes zimu vše nastudoval na internetu a na jaře začal. Vznikla úžasná venkovní kuchyň.

Venkovní kuchyň s krbem a pizza pecí. | Foto: Se svolením Josefa Procházky

S příchodem jara se Josef Procházka z Kamberku pustil do práce. Pod novou venkovní kuchyní udělal základové pásy. Na nich začal stavět ztracené bednění o síle 10 centimetrů a rozměrech 50 x 25 centimetrů. Aby byla kuchyňka vizuálně zajímavá a hlavně praktická, zakomponoval do ní úložné prostory pro dřevo a kuchyňské vybavení.

„Možná to vypadá jen jako obklad, ale klenba je skutečně i uvnitř odkládacích prostor. Udělal jsem si ze dřeva šablonu a na ni jsem šamotové cihly pokládal. Je to jako stavba malého vinného sklípku,“ usmívá se Josef Procházka. Dvířka vyrobil z vykartáčovaných prken.

Na ztracené bednění a hotovou klenbu přišla v dalším kroku betonová deska. „Jestli se nepletu je tlustá šest centimetrů. Udělal jsem si šalunk, dal dovnitř dráty a pletivo a vylil jsem desku betonem. Na ni jsem nakonec umístil masivní dřevěnou desku z dubu,“ vysvětluje šikovný kutil.

Rodinné řemeslo

Josef Procházka od malička pomáhal na zahradě. Jeho dědeček byl kolářem a stejné profesi se věnoval i jeho tatínek.

Josefu Procházkovi s manželkou jde práce od ruky.Zdroj: Se svolením Josefa Procházky

„Jsem vyučeným nábytkářem. Protože však otec omarodil a nemůže už pracovat, tak jsem se chytil rodinného řemesla. Nechtěl jsem, aby z naší rodiny vymizelo. Je to hrozně zajímavá práce. Od malička jsem v tom zkrátka žil a dnes mě to nejen živí, ale taky nesmírně baví. Aktuálně máme prosperující rodinnou kolářskou firmu,“ říká hrdě.

Pec na italskou specialitu si podle Josefa Procházky vymínila jeho paní. „Také jsem způsob, jak ji co nejlépe postavit, studoval na Youtube. Jeden kamnář tam krásně vysvětluje, jak má být postavená, aby měla dobrý tah a aby v ní hezky hořelo,“ přiznává pan Josef inspiraci. Teploměr zakoupil a kompletní kovářské práce dělal jeho kamarád Petr Kahoun.



Pec na tři pizzy

„Musím říct, že jsem dlouho nevěřil, že se mi to podaří. Dnes už vím, že to není složité. Do pece se vejdou tři pizzy vedle sebe o průměru okolo třiceti centimetrů. Když máme pozvané kamarády, tak za večer uděláme i dvacet kousků,“ pochvaluje si Josef Procházka.

Do pece se vejdou 3 pizzy.Zdroj: Se svolením Josefa Procházky

„Všem kamarádům se kuchyňka líbí a když pečeme pizzy, tak se vůně line okolo celé pergoly. I sousedi dostávají na ochutnání,“ usmívá se kutil.

Mohly by být širší a větší

Pec i krb podle Josefa Procházky fungují skvěle. Kdyby je ale stavěl někdy příště, udělal by je na základě získaných zkušeností širší.

„Topeniště je sice dostatečně vysoké, ale větší polena se tam nevlezou. Navíc mám po stranách krbu kovové lišty a na nich lávový kámen, na kterém pečeme maso. Moc se ho tam zkrátka nevleze. Zvětšil bych i pec. Na domácí domácí použití je sice úplně dostačující, když však do ní dáváme najednou tři pizzy, je tam místa tak akorát,“ přemýšlí nahlas šikovný kutil.

Celou venkovní kuchyň postavil Josef Procházka ve volných chvilkách. Zabralo mu to asi půl roku. „Musím přece taky pracovat v dílně,” usmívá se a dodává: „Za materiál jsem zhruba před dvěma lety dal 70 tisíc korun. Myslím, že za tu parádu to není mnoho.“