Postup:

Zdroj: Tereza Melicharová, Markéta Zindulková, Vladan Krumpl

1. Podle vaší válcové krabičky ustřihněte obdélník z balicího papíru, jehož výška bude výška krabičky plus průměr krabičky plus malý přesah. Šířka bude průměr krabičky vynásobená číslem 3,14 plus malý přesah na překrytí.

Krabičku zabalte do připraveného balícího papíru a přilepte oboustrannou lepicí páskou.Zdroj: se svolením Markéty Zindulkové