Karel Pytela pochází z jižní Moravy a jako správný Moravák miluje víno. Ze starého haraburdí vytvořil luxusní servírovací stolek pro deset lahví vína. Použil kolečka ze sekačky a nákupního vozíku.

Láska k vínu přiměla Karla Pytelu k výrobě servírovacího stolku | Foto: se svolením Karla Pytely

Karel Pytela z Bukovinky u Vyškova na Moravě má doma svůj vlastní archiv čítající několik desítek lahví. Rád se také účastní různých vinařských akcí a koštů. Aby si degustaci lépe užil, vytvořil si pojízdný servírovací stolek.

Loni na podzim byl Karel Pytela na otevírání sklípků v Moravské Nové Vsi. „Byla to skvělá akce a viděl jsem tam něco podobného. Nebyl to přesně stejný stoleček, ale spíše kočárek. Měli tam jeden tácek, místo na lahvinky a vozili v něm i svého psa. To mě velmi zaujalo a říkal jsem si, že to je to paráda. Hned jsem začal přemýšlet, že si něco podobného vytvořím,“ říká s úsměvem kutil.



Využil staré haraburdí

Karel Pytela je povoláním svářeč a zámečník, ale je také kutilem-všeumělem. Postaví zkrátka cokoli, co si umane. Ať už jde o dřevěnou pergolu, zděnou lavičku nebo dokonce vlastní vlečku za traktor. Doma má hromady materiálu. Jak říká, přesto ho není nikdy dost. Materiál prý počítá na tuny.

Zásoby mu skvěle posloužily i ve chvíli, kdy ho láska k vínu přiměla vyrobit servírovací stolek.

„Vždycky si s sebou bereme vodu, nějakou tu klobásku, sýr a další pochutiny. Tahat všechno v batohu nebo taškách ale není vůbec komfortní. A když si koupíte lahvinku, nebo dvě, tak už se ta váha pronese,“ přemýšlí nahlas kutil.

Nejsložitější bylo vyrobit nohy vozíku

Kutil měl doma stará kola ze sekačky i kolečka z nákupního košíku, který kdysi našel ve sběrných surovinách. Základ tak byl na světě.

„Nejhorší piplačkou byla práce s trubkami na nohy vozíku. Mám doma zakružovačku, což je nástroj na výrobu rotačně tvarovaných dílů, tak jsem si je vyrobil přímo na míru. Přední nohy můžu odmontovat a servírovací stoleček díky tomu v pohodě složím do kufru auta,“ vysvětluje Karel Pytela s tím, že nerezové podnosy, na nichž si budou hovět dobroty, zakoupil.

Dva nerezové tácy pojmou řadu dobrotZdroj: se svolením Karla Pytely

A co by to bylo za vinařský vozíček, kdyby neměl držáky na láhve. „Do spodního se vejde osm lahvinek, do držáků na nohách potom ještě dvě. A protože jezdíme s kamarádkou, která víno nepije, tak jsem dozadu nainstaloval starou lékárničku. Je to pěkné a zároveň se tam krásně vejde lahvinka s rumem. Já piju víno, kamarádka zase rum. Tak to máme rozdělené,“ směje se kutil.

Pojízdný stolek nakonec nastříkal na černou barvu. „Myslím, že to s tím chromem jde pěkně k sobě. Nakonec jsem spokojený. Vyšlo mě to maximálně na čtyři hodiny práce se vším všudy. Když je v hlavě nápad, tak už to jde samo,“ usmívá se Karel Pytela.

Velké testování začne v dubnu

„Ostrý test zažije servírovací stolek v dubnu. Chceme jet do Valtic na Salon vín ČR, tak si stoleček vezmeme tam. Je to skvělá akce. Koná se v zámeckém podzemí, kde mají obrovské sklepy. Zaplatíte 600 korun a dvě hodiny máte neomezenou konzumaci. Člověk tam může ochutnat kvalitní a drahá vína. Určitě všem doporučuji,“ říká kutil.

Plánuje také, že objedede pár sklepů v Hustopečích a v Zaječí. „Tam si vždy koupím pár lahvinek. Teď už je budu vozit stylově. Vytáhnu dobroty a všechno budu mít po ruce. To bude paráda,“ těší se už teď milovník vína Karel Pytela.