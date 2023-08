Kdo by nechtěl mít v létě na zahradě vířivku a užívat si podle libosti vlastní koupací ráj. Václav Zedínek z Předměřice nad Jizerou ji postavil za pouhý týden z IBC kontejneru a z materiálů, které mu zůstaly jako zbytky v jeho dílně. Vířivka je plně funkční a přitom ho stála pakatel.

Koupací sud ve variantě s dokoupenou perličkovou podložkou ho zatím bez finální úpravy vyšel na zhruba 7500 korun | Foto: se svolením Václava Zedínka

„Žena mi pořád říkala, že chce bazén. Velký by se nám ale nevešel na zahrádku a myslím, že bychom ho ani nevyužili. Spekulovali jsme nad tím, že by řešením mohla být nafukovací vířivka. V kombinaci s naším psem by ale dlouho nepřežila,“ říká Václav Zedínek z Předměřice nad Jizerou. Sám má k vodě velmi blízko, protože působí jako vedoucí vodních skautů v Brandýse nad Labem.

Za těchto podmínek byl pro Václava Zedínka reálně přijatelný pouze dřevěný koupací sud. Ty ale cenově začínají na padesáti až šedesáti tisících korun. A tak začal přemýšlet, jak to udělat a koupací sud si vyrobit sám.

Je manuálně zručný, protože byl již od útlého věku pečený, vařený v dílně. Vždycky ho víc bavilo být na místech, kde se dá něco dělat a na sezení u televize nikdy moc nebyl. Víkendy a prázdniny tak trávil na chalupě a jedinou zábavou pro puberťáka byla právě dílna.

IBC kontejner z tržiště

Na bazarovém tržišti na Facebooku ale narazil na IBC kontejner. Koupací sud tak začal dostávat reálné obrysy. Navíc to měl pouze šest kilometrů, a tak se rozhodl, že si pro něj zajede.

„Vířivka to původně vůbec neměla být, plánoval jsem jen nádrž na zchlazení v letních parnech. Na podzim jsem chtěl vodu vylít a kontejner použít na dešťovku. Ale nějak se to rozjelo,“ směje se Václav Zedínek.

Vytvořit vlastní vířivku mu od prvotního nápadu po první testy trvalo zhruba čtrnáct dní, samotná stavba týden. Vířivý sud z plastové nádrže můžete udělat s pomocí základního vybavení kutilské dílny. Zcela vám na to postačí flexa, vrtačka a přímočará pila.

„Použijte nový, případě použitý IBC kontejner po zdravotně nezávadném materiálu. Podle požadavku na hloubku odřízněte v patřičné výšce vrchní část a srazte otřepy,“ vysvětluje Zedínek jednoduchý postup.

Největším problémem byla filtrace, ale Václav Zedínek si poradilZdroj: se svolením Václava Zedínka

„Poté naměřte výšku vstupu a výstupu průchodu pro trysky filtrace podle návodu konkrétního výrobku a trysky namontujte. Z latí přišroubovaných samořeznými vruty do železa vytvořte okolo klece dřevěný rám, na který namontujte obložení. Použít můžete osb desky, prkna či palubky,“ dodává.

Problém byla filtrace

Největším problémem podle Václava Zedínka byla filtrace. Klasické bazény mají přímo na sobě nátrubek, k němuž se na sponu pouze připojí hadice.

„V nádrži to samozřejmě nebylo, takže jsem si s tím musel nějak poradit a napasovat originál filtraci. Hrál jsem si s tím z různých zbytků. Až později jsem zjistil, že příruby můžete koupit už hotové. Jednoduše se vyvrtá díra a do ní se usadí a utáhne se,“ vzpomíná s tím, že s jednoduchou věcí strávil hodně času.

Domácí vířivka:

Když navíc spočítal, kolik ho stál materiál pro prostup filtrace, dopočítal se zhruba stejné ceny, za jakou by hotový polotovar zakoupil.

Krbová kamna na ohřev vody

Vířivka je nejlepší, když je voda teplá, a tak nezapomněl ani na ohřev vody. Používá stará vyřazená krbová kamna, v nichž je z boku vyřízlá díra. Nad topeništěm je pak uložen šnek z trubek. „Ohřev vody mám jen na zkoušku. Ale vodu to ohřeje parádně, zatím jsem dosáhl teploty přes 50 stupňů Celsia. Musím holt včas přestat topit,“ směje se.

Na obklad IBC kontejneru použil Václav Zedínek odřezky dřevotřísky. To ale není nejlepší materiál, protože není dostatečně odolný vůči vodě. „Nechce se mi do toho investovat peníze, zvláště pak při dnešních cenách dřeva. Až seženu materiál, tak to udělám. Počítám, že to budou nějaké rozebrané palety nebo palubky, aby byla dřevotříska zakrytá.“

Mnoho lidí se prý na sociální síti Václava ptalo, proč má ve svém koupacím vířivém sudu šedou přepravku. „Je tam dočasně místo stoličky. Musím ještě totiž vyřešit nějaké sezení. Když si do vody sednou dva lidé, tak voda stoupne a je to problém. Předpokládám, že sezení udělám z plastových terasových prken, ale to je práce spíše na zimu, až v sudu nebude voda,“ zněla odpověď.

Výroba v nekompletní verzi trvala Václavu Zedínkovi asi jeden týden. Čeká ho ještě obkladZdroj: se svolením Václava Zedínka

Výroba v nekompletní verzi trvala Václavu Zedínkovi asi jeden týden. Bude muset svůj koupací ráj ještě obložit a natřít. Za vířivý sud zaplatil skutečně pakatel. IBC kontejner z bazaru ho vyšel na 1500 korun, filtrace na 1100 a cenu spojovacího materiálu odhadl na pět set korun.



„Výsledné náklady hodně ovlivní výběr materiálu na obložení a nátěr. Koupací sud ve variantě s dokoupenou perličkovou podložkou mě zatím vyšel na zhruba 7500 korun. Jsem ale ve fázi, kdy postupně dodělávám, tak ještě budu muset z peněženky něco vytáhnout,“ konstatoval Václav Zedínek.

