Cyklistika je oblíbenou rekreační aktivitou, která propojuje pohyb s přírodou. Avšak jakmile narazíte na vodní plochu, většinou musíte zvolit jinou trasu, nebo se vrátit. Vladimír Adam ze Strmilova v Jihočeském kraji, původním povoláním strojař, ale přišel s nápadem, jak propojit zdánlivě neslučitelné.

Vytvořil kolo, které jezdí po vodě. „Hodně jsme s dětmi jezdili na kole a často jsme se pohybovali kolem rybníků. Jednou, když jsme projížděli okolo čtvrtého velkého rybníku, mě napadlo, jestli by nešlo jezdit po vodě,“ vzpomíná muž na počátek svého nápadu.

Jeho zarputilost po sedmi letech přinesla ovoce. Vodní kolo Vladimíra Adama představuje unikátní spojení cyklistiky a vodních sportů. Jednoduchá a praktická konstrukce umožňuje široké využití jak pro sportovce, tak i pro rekreační jezdce.

Kupované kolo bylo drahé. Tak si vyrobil vlastní

Když přišla prvotní idea, Adam nejprve zkoušet hledat, jestli něco podobného neexistuje už v zahraničí. A některé modely opravdu našel. Při vymýšlení se tak inspiroval vodními koly z Nového Zélandu a USA, které objevil na internetu.

„Bylo to fascinující, ale zároveň velmi drahé. Cena daných modelů se přehoupla i přes 100 tisíc korun. To pro mě bylo nedostupné, tak jsem se rozhodl, že si vodní kolo radši vyrobím,“ usmívá se kutil.



Díky technickému zázemí a manuální zručnosti měl ostatně všechny předpoklady k tomu, aby to zvládl: „Pocházím z rodiny kutilů. Jak dědeček, tak i můj otec byli zároveň strojaři. Otec si dokonce vyrobil vlastní traktor. Dětství v takovém prostředí mě přirozeně vedlo k tomu, abych se pustil do vlastních projektů.“

Patentovaný pohon usnadňuje rozjezd

Projekt zahrnuje nafukovací plováky z Číny a hliníkovou konstrukci. „Celé vodní kolo se dá rozložit, což je praktické pro transport i pro skladování. Konstrukce je z hliníkových profilů, které jsou bez jakéhokoliv sváru. To je ekologické i praktické,“ popisuje náruživý vodní cyklista.

close info Zdroj: se svolením Vladimíra Adama zoom_in Díky patentu je možné nastupovat suchou nohou

Nejdůležitější inovací je však patentovaný užitný vzor pro pohon. Jde o ohebnou hřídel s lodním šroubem.

„Původně jsme začínali se standardním řešením, kdy byl lodní pohon vzadu. Tento design ale znemožňoval snadný rozjezd od břehu, což byl hlavní problém i důvod, proč jsme nakonec přišli s inovativním řešením. Navrhli jsme ohebnou hřídel, která umožňuje zvednutí šroubu a tím i snadný start z mělčin,“ vysvětluje.

Vývoj trval sedm let

Vodní kolo za svůj vývoj prošlo řadou testů a úprav. „První prototyp měl mnoho nedostatků, zejména co se týče ovladatelnosti a stability. Postupně jsme ho ale vylepšovali. Dnes je celé zařízení možné složit a rozložit za pět minut, což zvládne i malé dítě. To se nám opravdu podařilo,“ říká kutil.

Vývoj sportovního náčiní trval sedm let a stál nemalé úsilí. „Myslel jsem si, že to bude jednodušší, že vytvořím kolo na plovácích a bude hotovo,“ směje se vodní cyklista s tím, že stále je co vylepšovat.

„Rychlost vodního kola jsme měřili a odpovídá 10 kilometrům za hodinu. To nám ale nestačí. Chceme ho odlehčit a v budoucnu k němu připojit elektropohon, aby byla jízda rychlejší a méně náročná. Nosnost kola závisí na velikosti plováků. Nyní unese až 100 kilogramů, ale pracujeme na možnosti větší nosnosti pro různé potřeby uživatelů,“ plánuje další vývoj Vladimír Adam.

Kola by chtěl i prodávat

„Když s vodním kolem někam přijedeme, lidé jsou překvapení. Byli jsme například na dětském dni, kde i děti zpočátku váhaly. Když ale viděly, že je kolo bezpečné a stabilní, začaly na tom jezdit a byly nadšené,“ vzpomíná na ukázkové jízdy.

close info Zdroj: se svolením Vladimíra Adama zoom_in Jízdy na vodním kole se nemusí obávat ani děti

„Těšíme se, až uvidíme naše vodní kola v praxi. Věříme, že přinesou radost a nový způsob, jak si užívat cyklistiku i na vodě,“ uzavírá Vladimír Adam s tím, že cenově by se rád dostal na výrazně nižší částku než konkurence.

