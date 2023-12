Lustr šikovný důchodce vyrobil ze zajímavě rostlé větve. Bez dílny, ale s nadšením se Vladimír Nejezchleb pustil do výroby. Náklady stlačil na tisíc korun. Nejdražší byly žárovky a textilní kabely.

Lustr z netradičně rostlé větve | Foto: se svolením Vladimíra Nejezchleba

Když Vladimír Nejezchleb uviděl zajímavě tvarovanou větev, hned věděl, jak ji využít. Vyrobil z ní zavěšený lustr.

„Rád něco kutím. Jsem už v důchodu, ale kdo je staršího roku narození, tak ví, že za to totality bylo kutilství vlastně nezbytné. Pokud člověk chtěl něco mít a něčeho dosáhnout, tak si to musel holt vyrobit. Já jsem na stáří své kutilské schopnosti oživil,“ usmívá se Vladimír Nejezchleb z Hostivice.

„Jednou jsme byli u známého na narozeninách. Dal mi dřevo, z něhož jsem později udělal držák na klíče. I tentokrát jsme byli u něj a on mi ukázal větev, jestli se mi líbí. Hned jsem věděl, co s ní. Zavěšené lustry jsou teď módní a v obchodech za ně chtějí nehorázné peníze,“ vysvětluje Vladimír Nejezchleb, proč se pustil do výroby osvětlení.

Kutilství ho bavilo odjakživa. Kutilské geny má prý nejspíše po dědečkovi, jeho tatínek byl spíše intelektuál. On sám vystudoval knihovnictví na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

Lustr z větve se povedlZdroj: se svolením Vladimíra Nejezchleba

Na internetu se Vladimír Nejezchleb inspiroval a pustil se do práce. „Bylo to krásné tvrdé dřevo, možná buk. Určitě je to ale dřevo listnatého stromu. Nejprve jsem ho samozřejmě zbrousil. Nemám svoji vlastní dílnu. Ale bydlím v bytě s předzahrádkou, takže si tam vždycky postavím pracovní přenosný stůl a můžu vyrábět,“ pochvaluje si.

Pečlivě a po chvilkách

Průměrně zdatný kutil by podle něj měl stropní světlo vyrobit za odpoledne. „Já jsem to ale dělal po chvilkách. Snažil jsem se sundat kůru co nejšetrněji. A tak jsem dřevo máčel a po kouskách jsem ji snímal. Zvolil jsem tuto metodu, protože jsem v důchodu a mám holt hodně volného času,“ uvádí a dodává: „Nahoře ten bandalír to je kus fošny, to je klasický smrk.“

Opracovanou větev šikovný senior upravil matným lakem ve spreji. A zakoupil elektroinstalaci. „To je teď móda, nabízejí řadu různých povrchů a barev. Jelikož jsem k tomu koupil speciální objímky ve zlaté barvě, tak jsem se snažil najít i zlatý kabel. Háčky jsem zakoupil v železářství,“ vysvětluje.

Největším problémem prý bylo světlo přidělat. „Karabina je zavěšená do matice s okem do hmoždinky. Je to zvláštní šroub, který má na jedné straně metrický závit, na druhém zase vrut. Tím to celé drží. Naučil jsem se ale novou věc. Za mého mládí se kabely spojovaly takzvanou čokoládou. Dnes už na to jsou spojky, to mě moc potěšilo,“ říká kutil.

Manželce se to zdálo drahé, nakonec ale přispěla nápadem

Jeho žena byla první nespokojená, že dal za vše potřebné tisícovku. „Ale pak se jí to zalíbilo a pomáhála mi. Větev má čtyři nohy a já chtěl původně, aby z každé nohy visela jedna žárovka. Když jsem to tam montoval, tak mi poradila, že lepší bude, když prostřední nepůjde do nohy, ale bude směřovat dovnitř. Má na design cit a tím mi moc pomohla,“ vypráví Vladimír Nejezchleb.

Lustr prý funguje skvěle. Je na něm jen jeden problém.

„Designově si to vyžadovalo tyto veliké žárovky. Když se ale rozsvítí všechny tři, tak je tady moc světla. Vyřešil jsem to tím, že tu prostřední mám uvolněnou v závitu. Celkově jsem ale velmi rád, myslím, že se mi to povedlo a s náklady jsem se vešel do tisícovky. Nejdražší na tom byla elektroinstalace a žárovky. Dnes zkrátka není nic levné…“ uzavírá kutil.