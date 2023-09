Zatímco si jiné ženy kupují kabelky nebo mají sbírku bot, Vlastina Ema Nýdlová fandí nářadí. Je navíc tvořivá a umělecky založená. Z okapových rour a LED pásku vytvořila opravdu neskutečně krásný ventilátor. Mohli by ho vyrábět jako designový kousek.

Vlastina Ema Nýdlová a její úžasný ventilátor z okapů. | Foto: se svolením Vlastiny Emy Nýdlové

Jak bude ventilátor vypadat, měla prý šikovná kutilka vymyšlené, už když dělala strop v koupelně ze starých prken. Věděla, že tam bude vlhkost, a tak potřebovala, aby byl v koupelně nějaký odtah vodních par. „Zároveň jsem chtěla osvětlení, které bude dekorační, abych si mohla udělat hezkou intimní chvilku a pohodu ve vaně,“ říká Vlastina Ema Nýdlová o své výrobě ventilátoru.

Použila okapové roury

„Celé jsem to vymyslela i udělala sama. Nevěděla jsem sice, jak to dopadne, ale ve finále si myslím, že to dopadlo nad očekávání dobře. Už od začátku jsem ventilátor chtěla ve tvaru válce, a tak jsem použila okapové roury. Mám totiž ráda výrobky z materiálů, které měly sloužit k něčemu jinému,“ vysvětluje fotografka a básnířka, která tvoří v Atelieru 33 v Záříčí u Dírné.

Vlastina Ema Nýdlová při práci:

Zdroj: Se svolením Vlastiny Emy Nýdlové

K okapovým rourám tehdy marně sháněla T kus. „Zvolila jsem nakonec plastovou trubku z hobby marketu. Uřízla jsem si potřebnou velikost okapů, nasadila je na T kus, spasovala a provrtala. Celou konstrukci jsem poté natřela kovářskou černou barvou a výsledný ventilátor zavěsila na háčky ke stropu,“ vzpomíná na postup prací Nýdlová.

Zima ho prověří

Odtah z ventilátoru vede nahoru do podporoví. V zimě ho čeká první ostré testovací období. „Uvidíme, jestli to bude dostatečné a jestli bude ventilátor dobře fungovat. Nemám důvod o něm pochybovat. Přesto ho ale musím ještě doladit, protože mi tam zatím chybí zpětná klapka. Díky ní se výdech ventilátoru v době nečinnosti uzavře a nebude jím unikat teplo,“ plánuje další úpravy Nýdlová.

Paličatá žena postavila novou kuchyňskou linku. Povedlo se, ušetřila 80 tisíc

Jako osvětlení použila zručná umělkyně LED pásky. Původně chtěla barvu více do žluta. Dnes se jí zdá, že světlo z pásků je hodně bílé. O páscích, na nichž je možné barvu měnit, prý ani nepřemýšlala. „Nechtěla jsem z koupelny udělat diskotéku,“ směje se.

„Ráda přemýšlím o tom, jak využít staré a nepotřebné artefakty a jak jim vdechnout nový život. Jsem hodně energická a potřebuju dělat věci, které, jak se říká, odsýpají. Pletení vůbec není nic pro mě. Raději vezmu do ruky sekeru a jdu štípat dříví,“ tvrdí o sobě Vlastina Ema Nýdlová. S úsměvem dodává, že je prý více chlap než ženská.

Svítící ventilátor z okapů, to je paráda:

Zdroj: Se svolením Vlastiny Emy Nýdlové

Z nářadí má radost

Tatínek zemřel, když byla Vlastina Ema ještě malá, takže od něj, bohužel, nemohla nic z kutilství okoukat. „Byl muzikant a já si myslím, že jsem po něm zdědila jakýsi talent na umění. Mám ale o patnáct let staršího bratra, který je automechanik. Miluju dílny, vůni benzinu a zvuk motoru. To mě prostě baví,“ říká Nýdlová.

Za pětistovku muž vyrobit vnoučatům elektrické auto. Ze dřeva a odpadkového koše

Některé ženy si rády kupují kabelky, ona je prý ujetá na nářadí. „Když jsem koupila chalupu a začala ji předělávat k obrazu svému, tak jsem si pořídila krásnou rozbrušovačku. Měla jsem z ní velikou radost a i dělníci, kteří mi pomáhali, mi ji tehdy záviděli. Říkali mi, že jsem si pořídila jednu z nejlepších na trhu,“ vykládá o svém koníčku nadšeně Vlastina Ema Nýdlová.



Vešla se do tisícovky

Výrobě ventilátoru kutilka věnovala asi dva dny a jak odhaduje, dohromady maximálně tři nebo čtyři hodiny. V rourách jsou navrtány stovky malých dírek.

„Finančně jsem se vešla do zhruba tisícovky. Na tak velký a pěkný kus to je dobrý poměr cena-výkon. Na světla se v budoucnu asi zaměřovat nebudu. Už si totiž ve stodole začínám tvořit svůj vysněný ateliér,“ zajiskří se jí v očích.

Ventilátor dodává koupelně romantickou atmosféru.Zdroj: se svolením Vlastiny Emy Nýdlové

„Jsem svéhlavá, paličatá, a tak chci dělat věci jinak. Jdu si prostě za svým. Jsem hlavně fotografka, ale umělecký cit mě vede k tomu, že chci dělat i netradiční výrobky. A železo mě zatím neskutečně baví. Vůbec mě zajímají materiály, které vypadají, že už dosloužily. Ráda z nich dělám nové, pěkné a funkční věci,“ dodává Vlastina Ema Nýdlová.

