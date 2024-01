Miroslav Havran, který má stavení v Chmelíku na Svitavsku, si chtěl trochu zpestřit rutinu při řezání a štípání dřev. Rozhodl se, že si vyřeže židli z jednoho kusu starého stromu.

Miroslav Havran - výroba unikátní židle z jednoho kusu jasanu | Foto: Se svolením Miroslava Havrana

Při běhání se psem si Miroslav Havran ve svém okolí všiml suchého jasanu. A protože mohou občané v obecním lese za výhodných podmínek těžit, rozhodl se, že jasan porazí. Vyřezat z něj židli byl podle něj momentální nápad, za dvě hodinky měl hotovo.

Strom si Miroslav Havran podle svých slov tehdy nejdříve vyfotil a fotografii poslal polesnému. „Na samotěžbě se s ním vždy domluvím. Každoročně vlastně trávím několik týdnů dřevorubectvím. Byl jsem rád, když mi odpověděl, že ho můžu pokácet. Mám kotel na dřevo, a tak se dřevo vždy hodí,“ vysvětluje.

Výroba stoličky z jednoho kusu dřeva:

Zdroj: Youtube

Nejprve si právě myslel, že dříví využije výhradně na topení. „Když jsem pokračoval v rozřezávání kmenu na metry, tak jsem přemýšlel o tom, že by byla škoda všechno to krásné dřevo zlikvidovat. Zachránil jsem proto asi dvoumetrový špalek,“ vzpomíná muž.

„Když jsem ho pak přivezl domů, začal jsem dumat, co s ním. Nejprve jsem ho chtěl nakrájet na špalky na posezení u ohniště, ale bylo mi ho líto. Vyřezat do něj cokoliv nepřipadalo v úvahu, nejsem žádným uměleckým řezbářem,“ směje se Miroslav Havran, který pracuje jako údržbář v tiskárně.

Inspirace pro práci se dřevem

Vytvořit židli podle něj bylo spontánním rozhodnutím. „Podobnou židli jsem předtím ještě neviděl. Už dříve jsem ze dřeva ledasco udělal. Po zkušenostech s květináči a truhlíky jsem vzal odvahu a zkusil něco nového. Pustil jsem se zkrátka do toho,“ říká. Inspiraci nachází u svého tatínka, který je velice šikovný nejen v práci se dřevem.



Výroba židle motorovkou

Jako předlohu použil starou židli, kterou měl v dílně. „Položil jsem ji vedle špalku, překreslil ji a nastartoval svou motorovou pilu. Šlo to poměrně rychle a dobře,“ vzpomíná. Židli vyřezal na jaře a nechal ji prosychat v dílně.

Výroba unikátní židle z jednoho kusu jasanuZdroj: se svolením Miroslava Havrana

„Nakonec jsem ji musel ještě zlehka obrousit rozbrušovačkou s lamelovým kotoučem, aby z ní netrčely třísky. Moc si to už nepamatuji, ale myslím, že broušení mi vzalo všehovšudy 10 minut. Je to pouze jemně vyhlazené, aby bylo vidět že je to hrubé dřevo. Líbí se mi kontrast, kdy se surový kus dřeva vyrve z lesa a usadí do obývacího pokoje,“ usmívá se kutil.

Lacino s parádním výsledkem

Cenově vyšla židle na úár desítek korun. „Platím za metry dřeva, které odvezu domů. Cena je pro pro obyvatele obce velmi vstřícná. Tím, že jsem si strom našel a pokácel, tak mě to vyšlo opravdu velmi lacino. Kdyby měl takový špalek kupovat na pile, tak by to bylo asi významně dražší,“ pochvaluje si.

Od počátku bylo jeho cílem, aby z židle čišela surovost. „Se zpracováním jsem si proto moc hlavu nelámal, řezal jsem, jak mi to přišlo pod ruku. A protože jsem ji chtěl stylizovat maximálně přírodně, ponechal jsem výsledek bez jakéhokoli ošetření či nátěru,“ uzavírá Miroslav Havran.