Stanislav Baumruk z Mariánských Lázní začal o stavbě rádia uvažovat poté, co byl nespokojený s nabídkou na trhu.

„Když jsem nějaká ta rádia koupil, tak buď hrála špatně, nevydržela baterie nebo měla špatný příjem signálu. Tak jsem zkusil dvě vyrobit sám ze součástek z čínských eshopů. Ani to ale nestálo za moc,“ vzpomíná kutil.

A tak nakonec použil věci, které se mu nazdařbůh válely doma. „Funguje to nejlépe,“ pochvaluje si Stanislav Baumruk.

Původním povoláním je automechanik. Vášeň pro elektrotechniku u něj prý začala už v dětství.

„Od malička se v elektrice hrabu, je to můj koníček. U nás v rodině nikdo elektrikářem nebyl, všichni pracovali se dřevem. A když nad tím tak přemýšlím, ke dřevu jsem se v poslední době taky dostal. Začala mě práce s ním bavit,“ vysvětluje zručný muž.

Základ z domácího kina

Stanislav Baumruk pro stavbu svého rádia použil reproduktory ze starého domácího kina. Z nefunkčního wi-fi routeru zase využil anténu.



„Baterie je z elektrického nářadí. Měl jsem starou vrtačku, které odešel mechanismus. A tak jsem si říkal, že bych baterii mohl ještě využít. Funguje to skvěle,“ popisuje kutil.

Autorádio koupil na internetu za 400 korun. Je vybaveno všemi moderními funkcemi, jako jsou Bluetooth telefonování, USB konektor, konektor pro připojení externího audio zařízení, čtečka karet i dálkové ovládání.

„Reproduktor má zezadu vstup na připojení dalšího reproduktoru, takže ho můžu spárovat,“ dodává Stanislav Baumruk.

„Je mi líto vyhazovat staré věci. Když něco potřebuji, snažím se to udělat z věcí, které už mám, a nekupovat nic nového. Myslím, že tak přemýšlí kdejaký český kutil,“ usmívá se původním povoláním automechanik.

Za 20 minut hotovo

Jedním z největších překvapení byla rychlost, s jakou rádio sestavil. „Takové rádio se dá vyrobit do 20 minut. Kupoval jsem pouze autorádio, všechno ostatní jsem měl doma. Když mě něco napadne, musím hned běžet do dílny a vyrobit to co nejdříve; ať se děje, co se děje,“ směje se Stanislav Baumruk.

Postup sestavení je podle něj jednoduchý a zvládne ho každý. „Napojil jsem autorádio na reproduktory a funguje to bezvadně. Baterie se dá normálně vytáhnout a nabíjet. Úplně stejně jako kdybyste ji používali do jakéhokoliv nářadí,“ uvádí nadšenec do elektrotechniky.

I když jeho manželka občas kroutí hlavou na projekty, které vymýšlí, nakonec je prý ráda. „Moje žena mi říká, že zase nemám, do čeho bych píchnul. Nabádá mě, abych si našel nějakou smysluplnou práci. Nakonec je ale samozřejmě spokojená,“ říká kutil s úsměvem.

Rádio čekají vylepšení

Rádio využívá nejen v dílně, ale i na zahradě. „Když dělám něco venku, nemusím tahat žádný kabel. Strčím do rádia baterku a mám vystaráno,“ pochvaluje si Stanislav Baumruk.

Rádio funguje díky podobné baterii ze staré vrtačky:

Přesto by ale rád některé věci dodělal. „Určitě k tomu chci přidělat madlo, abych mohl rádio pohodlně přenášet. A vyrobit nějaký kryt reproduktorů. A také přidělám možnost připojení na autobaterii,“ přemýšlí nahlas šikovný kutil.

