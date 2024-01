Petr Živnůstka z Nymburka měl k dispozici zbytky stavebního materiálu. Bylo mu je líto vyhodit, tak z nich vyrobil úchvatné umělé kameny a obložil jimi komín. Napodobenina kamene je opravdu dokonalá. Lidé z okolí ani nechtějí věřit, že nový obklad komína vzniklý rukama šikovného kutila netvoří kameny skutečné.

Finální podoba obkladů Petra Živnůstky z Nymburka. | Foto: Se svolením Petra Živnůstky

Po stavebních úpravách zbyly Petrovi Živnůstkovi z Nymburka stavební hmoty. Rozhodl se, že je smysluplně využije. Vytvořil z nich famózní napodobeninu kamene. Nedodržoval žádné technologické postupy a udělal to zkrátka po svém.

Umíchal kaši a uplácal kameny

„Náš komín byl celý rozpraskaný a bylo to ošklivé. Tak jsem se rozhodl, že ho zakamufluju. Byl to momentální nápad. Přemýšlel jsem, jak bych mohl využít zbytky stavebních hmot. Dělal jsem tehdy ateliér a jak už to tak bývá, tak mi po realizaci zbyly nejen písek a cement, ale také lepidlo, penetrace a další materiály. Tak jsem je smíchal dohromady, udělal kaši, a uplácal kameny. Vzal jsem kus, natřel ho penetrací a plácnul jsem ho na zeď. Dopadlo to, jak to dopadlo,“ směje se šikovný kutil.

Kameny mají různé rozměry, tak jak se zrovna hodily do mozaiky. „Modeloval jsem je v rukavicích, když se na ně člověk zaměří, jsou na nich vidět i otisky mých prstů. Hloubka kamenů je okolo 3 až 5 centimetrů. To bylo asi moc, protože byly těžké a ze zdi odpadávaly. Byl to zkrátka pokus a omyl,“ vzpomíná s tím, že každý kýbl stavební kaše, který namíchal, byl z něčeho jiného.

Udělal půl metru a šel na pivo

„Upřímně můžu říct, že už to nikdy dělat nebudu. Byla to strašná práce. Udělal jsem třeba půl metru a musel jsem jít na pivo, protože se to opravdu nedalo. Neměl jsem na to nervy. Vymodelované kameny na zdi nechtěly držet, i když jsem je lepil na připravený podklad. Zeď jsem totiž nejprve natáhl do perlinky a lepidla, jako se to dělá pod štuk,“ uvádí Petr Živnůstka.

Předtím zkoušel zeď nahodit v celku a jednotlivé kameny vyškrabávat. To se mu moc nelíbilo. Pracnější způsob podle něj vede k realističtějšímu vzhledu.

„Vypadá to super, ale nadšení mi moc dlouho nevydrželo. Udělal jsem metr a chtěl jsem toho nechat. Nakonec jsem se hecnul a za týden jsem obklad dorazil. Hlavní je, že jsem vydržel a dotáhl to až do stropu,“ chválí si Petr Živnůstka.

Už by to prý nikdy nedělal, dokonce ani za peníze. Zabralo to podle něj příliš mnoho času. „Známí po mě chtěli, abych jim to udělal také, ale já jim říkal, že by mi tu práci nikdo nezaplatil. Možná bych zvládl ještě nějakou podezdívku na krb, ale do celého komínu, neřkuli zdi bych se už nepouštěl. Navíc mě to vůbec nebavilo. Není to můj obor. Mám nakonec radost z toho, že jsem efektivně zachránil zbytky stavebního materiálu,“ říká o obkládání.

Jak přidat umělému kameni barvu

Vyschlá zeď z umělých kamenů měla nevábnou barvu. A tak se ji Petr Živnůstka nejprve snažil nabarvit. „To se moc nepovedlo, takže jsem barvu zase smyl. Nakonec jsem přišel na to, že nejlépe to půjde kamenem z brusky. Dostalo to teprve ten správný nádech kamenů. Lidé mi, ačkoliv se na to dívají zblízka, moc nevěří, že to nejsou pravé kameny,“ usmívá se.

Trošku se prý obával, že kameny budou odpadávat, nebo vlivem vysokých teplot popraskají. „Nebojím topit, a když o tom přemýšlím, tak jsou tam vlastně hrozné teploty. Zeď se rozpaluje a zase chladne. Jsem velmi rád, že se za tu dobu neobjevila ani jedna prasklina,“ usmívá se Petr Živnůstka.