Na zahradě Františka Mrázka z Křemže v Jihočeském kraji roste zelenina v originálních vývýšených záhonech z pásů od bagru. Nápad na netradiční využití odpadu se zrodil ve skupině na sociální síti Facebook, která se věnuje právě bagrům.

„Vyvýšené záhony sestavené z pásů jsem nevymyslel já. Na facebookové skupině kdysi někdo nabízel staré pásy, s tím, že by se z nich daly udělat vyvýšené záhony. Takže už to určitě někdo používá. Myslím si, že jsem to viděl i v nějakých videích ze zahraničí,“ vzpomíná kutil z Křemže, kde načerpal prvotní inspiraci.

Každý pás váží kolem metráku

František Mrázek využil své zkušenosti ze stavební firmy, kde pracuje, a pustil se do realizace. Samotné pásy pak získal díky kamarádovi zdarma.

„Pásy jsou kombinací oceli a gumy, takže je jejich likvidace hodně nákladná. Kamarád má minibagr. Když se potřeboval zbavit starých pásů, bylo rozhodnuto. Původně jsme je chtěli použít jen na skladování dřeva, ale nakonec jsme se rozhodli pro vyvýšený záhon,“ vysvětluje kutil.

Když pásy z bagru doslouží, je nákladné je zlikvidovat:

Práce s těžkými pásy prý nebyla jednoduchá. „Každý váží kolem 100 kilogramů, takže jsme s tím se synem trochu zápolili. Ale podařilo se. Pásy jsem spojil kovovou pásovinou. Větší kusy ale kladly takový odpor, že jsem je nemohl ani provrtat. Ty jsme museli upevnit zarážkami,“ přibližuje František Mrázek.

Odvodnění vyvýšených záhonů

Záhon je praktický a odolný. „Pásy mají už z výroby díry pro ozubená kola bagru, což je výhodné pro odvodnění. Betonové nebo dřevěné záhony jsou sice možná krásné, ale dřevo se nesmí dotýkat země, jinak rychle shnije. Tohle je nezničitelné,“ usmívá se František Mrázek.



„V diskuzích na Facebooku se lidé obávali zdravotní nezávadnosti. Po nějakých letech je to už ale v pohodě. Do pásů sázíme i zeleninu. Jen si vemte, že lidé dávají zeleninu nebo ovoce do namořeného dřeva nebo nopové fólie. To přece také není určeno do záhonu,“ přemýšlí nahlas kutil.

Praktické a zdarma

Manželka Františka Mrázka je podle jeho slov z nových záhonů nadšená. „Pořád chtěla vyvýšené záhony. Napřed jsem myslel, že je udělám ze silničních obrubníků. Když jsem jí však představil tento nápad, souhlasila. Dnes je navýsost spokojená,“ usmívá se.

„Pásy sice nejsou nejkrásnější, ale na rozlehlé zahradě je to jedno. K novostavbě rodinného domu bych si to však asi nedal. Záhonky by se ale samozřejmě daly upravit; třeba obložit dřevem nebo natřít na nějakou barvu,“ uvažuje František Mrázek.

Kutil prý plánuje další zlepšení a rozšíření záhonů. „Manželka má ještě jahody v zemi. Když ji vidím, jak se tam plazí, je mi jí líto. Takže až budou další pásy, určitě do toho půjdu zase,“ uzavírá s úsměvem František Mrázek.

