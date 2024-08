„Vařím pivo už asi čtvrtým rokem. Doma na chodbičce jsem měl mrazák. Pořád vrčel a tvářil se, že chladí, ale nebylo to tak. Zkazilo se mi v něm tehdy 160 litrů piva,“ začíná svůj příběh Petr Marel z Hořiček na Náchodsku.

Původně plánoval mrazák zkrátka vyhodit. „Chtěl jsem se ho zbavit, ale nemám auto s vozíkem. A tak přišlo na řadu vymyslet, jak bych ho mohl využít, aby nám ještě posloužil. Hlavně jsem se ale chtěl zbavit starosti s odvozem,“ vysvětluje se smíchem povoláním CNC obráběč.

Kámen po letech našel využití

Petr Marel se tak rozhodl, že mrazák přemění na vyvýšený záhon. „Přítelkyni se nejprve moc nechtělo věřit, že to dobře dopadne. Když jsem tam ale začal pokládat prvních pár kousků kamene, stála s otevřenou pusou a byla mile překvapená,“ směje se kutil.

Prvním krokem bylo nanést adhezní můstek na hladkou plochu mrazáku. Tímto Petr Marel zajistil, že může použít klasické flexibilní lepidlo.

„Kámen na obklad mi dlouho ležel na zahradě. Koupil jsem ho hodně levně před pěti lety. Mám toho asi 25 metrů čtverečních a všechno mě vyšlo jen na 4000 korun. Říkal jsem si, že se to určitě na něco bude hodit. Dnes vím, že jsem udělal dobrý kauf. Ceny jsou už teď úplně někde jinde,“ pochvaluje si Petr Marel.

close info Zdroj: Se svolením Petra Marela zoom_in Mrazák nejprve musel Petr Marel natřít adhezním můstkem.

Kombinace dřeva a kamene

Kromě kamene použil kutil také dřevěné fošny. „Rámeček je ze starých fošen. Já nikdy nic nevyhodím. Schraňuju každý kousek prkýnka. To dřevo je navíc z rozebraného zábradlí na terase. Stačilo ho tak jen přebrousit a měl jsem krásný materiál. Líbí se mi kombinace kamene a dřeva,“ říká Petr Marel.

Dřevo před instalací opálil, následně ukotvil vruty do mrazáku. „Na opálené dřevo jsem aplikoval terasový vosk. Vypadá to famózně. Do mrazáku jsem dole vyvrtal 12 milimetrovým vrtákem otvory, aby jimi mohla odtékat přebytečná voda,“ přibližuje kutil.



Nahrává se anketa ...

Za odpoledne bylo hotovo

Nejvíce času prý zabrala práce se dřevem. „Lepení kamene bylo de facto v pohodě. Jediná věc, kterou bych změnil, by bylo asi zaříznout vrchní prkna na 45 stupňů. Pak by to k sobě pěkně lícovalo,“ myslí si povoláním CNC obráběč.

Záhon z mrazáku je nejen funkční, ale také estetický. I celkové náklady byly minimální. „Dal jsem 160 korun za bombičku s propan-butanem, abych mohl dřevo opálit, 350 korun za kbelík barvy, něco stál i pytel lepidla a adhezní můstek. Takže jsem se vešel asi do 1000 korun. Samozřejmě v tom není kámen a dřevo, které jsem už měl,“ vypočítává náklady kutil.

Reakce okolí prý byly jen pozitivní. Podle Petra Marela je každý, kdo jeho vyvýšený záhon z mrazáku vidí, překvapený a nadšený.

„Zaujalo to i produkci jedné televize, která k nám přijede na natáčení. Dokonce se to líbí taky mé mamince. Když jsem jí poslal fotky hotového záhonu, ptala se, z čeho jsem to udělal. Smála se, když jsem jí to řekl. Ten nápad se jí moc líbil,“ uzavírá Petr Marel s tím, že do nového vyvýšeného záhonu nejspíše vysadí jahody.

Další skvělé rady a tipy pro vaši zahrádku najdete v nabídce článků níže: