Když statek koupili, nebylo tam nic. Jen na stěnách chléva byla koryta, úvazky z řetězů a kamenná podlaha. Dnes se Michal Jerhot s manželkou mohou pochlubit vzkvétající usedlostí. V bývalém chlévě vybudovali hospodu, společenskou místnost a wellness.

Největším oříškem podle Michala Jerhota byly klenby | Foto: se svolením Michala Jerhota

Původně si Michal Jerhot s manželkou mysleli, že stáje zrenovují pro své koně. Nakonec se ale rozhodli jinak.

„Nechceme každý den ráno vstávat, chodit kydat hnůj a vyvádět koně na pastvu. Tak jsme tam v té místnosti stáli a napadlo nás, že bychom z ní mohli udělat společenskou místnost a saunu,“ vzpomíná Michal Jerhot z jihočeské Doubravky.

Dlouhou místnost rozdělili

V první části selského stavení mají obytnou část, následuje meziprostor, kde našly zázemí sklad pro věci na koně a kotelna. Na to navazuje hospoda a wellness. „Byla to obrovská místnost, kterou jsme předělili stěnou s oboustranným krbem. Máme tam sociální zařízení, vířivku a saunu,“ popisuje Jerhot.

V této místnosti rodina pořádá oslavy včetně těch vánočních. „Je tam k dispozici bar, gril, lednička a dali jsme tam plátno, takže dětem promítáme pohádky. Pořádáme tam i košty vína,“ pochvaluje si muž.

Největším oříškem podle něj byly klenby. „Bylo tam několik vrstev barev a všeho možného. Nechal jsem si nacenit, kolik by stálo opískování, ale ta cena byla šílená. Málem jsem se z toho zhroutil,“ směje se. A tak si řekl, že si to udělá, stejně jako řadu jiných věcí, sám.

Masky z výprodeje

„Koupil jsem v armádní výprodeji vojenské masky a brousil jsem to flexou s kartáčem. K tomu jsem si udělal pojízdný stolek ze starých dveří, abych u toho mohl ležet. Abych popojížděl, musel jsem se odstrkovat klackem,“ říká dnes kutil s úsměvem o špinavé práci.

Podle něj je dobré klenby namočit, protože potom méně práší. Pro lepší pracovní prostředí rovněž zapojil průmyslové ventilátory, aby prach pomohly vyhnat otevřeným oknem ven.

„Pak jsem to vlastně jen napenetroval a nemusel jsem ani nic spravovat. Vypadá to podle nás opravdu skvěle. Je to přiznané se vším všudy, včetně prasklin. Nic z toho nepadá a nás kouzlo kleneb naprosto fascinuje,“ konstatuje Jerhot. Každý prý do této místnosti přijde a je okouzlený.



„Kamarád z Moravy byl z toho prostoru unešený. Říkal, že oni mají sklípky, ale toto podle něj vypadá jako sklep a přitom je to bývalá maštal. V zimě se to krásně vytopí, máme tam podlahové topení. A v létě je tam zase chládeček. Ani se nedivím, že se dobytku nechtělo jít ven,“ usmívá se.

Oboustranný krb

Krb koupili manželé oboustranný. Dá se do něj přikládat z obou stran a vytopí obě místnosti. Velkou stáj rozdělili na dvě místnosti. Do příčky vyzdili komín a udělali prostup klenbami. „Ty nespadnou, já osobně jsem tady část kleneb boural bagrem. Bouchal jsem do nich a moc se jim dolů nechtělo. Lidi dříve dobře věděli, co dělají,“ podotýká Michal Jerhot.

Vedle wellness je také hospoda.Zdroj: se svolením Michala Jerhota

„Krb udělá báječnou atmosféru, nikomu se odtud nechce. A nepotřebujeme ani televizi. Není to ani ten největší krb, ale přesto nás vyšel opravdu na hodně. Kvůli revizi nám ho usazovala firma, protože bych si to nevzal na triko. Udělat to sám není problém, ale má to svá rizika,“ je si vědom majitel.

Vířivka a sauna

Co by to bylo za wellness bez vířivky a sauny. „Klasickou finskou saunu jsme koupili. Není tolik času, abych ji vyráběl. Dnes se to vlastně ani nevyplatí. Musel bych shánět dříví a započítat musím také svůj čas. Přivezli čtyři stěny a izolaci. Do večera to měli hotové. Někdy nemá smysl vymýšlet vymyšlené,“ říká Jerhot.

Když hledali vířivku, zaujala je vana z bednářství Fryzelka z Vlachovic u Valašských Klobouků. „Chtěli jsme dřevěnou vanu, protože nestudí. Zároveň měla být pro dva. Má v podlaze trysky a funguje naprosto skvěle. Vyrábí ji rodina, která se bednářským řemeslem živí po generace. Tradičně vyrábějí sudy pro vinaře, ale také tyto speciality,“ vysvětluje muž.

Vana prý nebyla nejlevnější, na druhou stranu je to ale ruční práce. „Nechtěli jsme obyčejný výlisek z hobby marketu. Navíc má vana úplně jinou výšku, a když si do ní sednete, chcete v ní být co nejdéle. Je navoskovaná a vydrží navěky. Když jsem si tam pro ni jel, provedli mě výrobou. Mohl jsem vidět i historické stroje, na nichž je vyrábějí. Je to vana s příběhem,“ pochvaluje si Michal Jerhot.

Z bývalého chléva postavil úžasné wellnessZdroj: se svolením Michala Jerhota

Rekonstrukce bývalého chléva na stylovou hospodu a luxusní wellness trvala panu Michalovi zhruba půl roku. „Lidi si kupují za hrozné peníze nesmysly a nic z toho nemají. Beru to tak, že obě místnosti využíváme, a když tam sedí celá rodina pospolu, je to k nezaplacení,“ uzavírá.

