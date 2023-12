Starostliví rodiče z Teplic chtěli na zahradě příjemné místo na hraní pro svou dceru. Plastové domečky se jim ale nelíbily. A tak si šikovný kutil Pavel Valter poradil sám. Sehnal starší dřevěný korpus a postavil zahradní domeček vlastnoručně. Vyšel ho na 2000 korun a nadšená z něj je nejen jeho dcerka, ale sklízí obdiv i od lidí z okolí.

Inspirace na dřevěný domečku pro děti za pár korun:

„Na zahradě jsme chtěli vyžití pro naši dceru. Měl jsem štěstí, protože jedna paní rušila starý domeček. Základní konstrukci, včetně klouzačky a lezeckých úchytů nám nechala jen za 500 korun. To jen tak neseženete,“ pochvaluje si Pavel Valter. Sestavit domeček mu trvalo docela dlouho, protože mezitím musel dělat i jiné věci. Vzpomíná, že za jeden den postavili celý spodek, potom ale na domeček dva měsíce nesáhli. Pak se zase pokračovalo dál. Zkrátka prý nebylo času nazbyt.

Je sice vyučeným kuchařem, ale živí se jako řidič popelářského vozu. „Žádný velký kutil u nás v rodině nebyl. Strejda je zedníkem. A tak jsem mu občas pomáhal. Myslím si, že jsem u něho nějaké ty základy pochytil,“ říká o svých kutilských začátcích.



Obtíže při stavbě domečku? Poradil si

Základní konstrukce je sestavená z hranolů. „Dokoupil jsem pouze betonové tvárnice a do nich jsem zabouchal roxory. A protože na zahradě není žádná elektřina kromě solárních panelů, tak jsme koupili sloupkový beton. Ten je skvělý, protože se nemusí nic míchat. Prostě se jen vysype a zaleje konvicí vody,“ vysvětluje, jak si poradil s obtížemi při stavbě.

Do betonových patek navrtal klasické kovové patky ve tvaru U. Do nich poté konstrukci ukotvil. Dřevěný obklad dával až později.

„Krajinky jsem sehnal kousek od nás na pile. Mají tam odřezky a je to vlastně nejlevnější dřevo. Krajinky mě vyšly na 1200 korun za balík. Bylo toho za tu cenu docela hodně,“ přemýšlí nahlas.

Krajinky použil na opláštění.Zdroj: Se svolením Pavla Valtery

Krajinky? Truhlářský freestyle

Na domeček padla asi jenom polovina jednoho balíku. Původně si totiž říkal, že udělá ještě psí boudu, ale z toho nakonec sešlo. Zbytek dal sousedovi na podpal.

„Krajinky jsem dával jen tak halabala. Neřešil jsem to příliš. Prostě mi nějaká padla do ruky, a když byla plus mínus akorát, tak jsem ji tam přišrouboval. Dnes říkám, že to byl truhlářský freestyle,“ směje se. Nejlepší podle něj ale je, že k celé stavbě potřeboval jen akupilu a akuvrtačku.

„Domeček má rozměry zhruba 1,2 x 1,2 metru a na výšku měří okolo 3 metrů. Se vším všudy mě to vyšlo celkem asi na 2000 korun,“ vypočítává náklady a dodává: „Úchyty na lezeckou stěnu chci ale koupit nové. Stříknul jsem je barvou, i přesto se začaly loupat.“

Detaily? Není co zkazit

Pod střechu zevnitř přidělával lepenku, protože mezi krajinkami jsou mezery. Lepenku nastřílel sponkami, aby se tam nedostával nepořádek.

Kdybych měl domeček stavět znovu, nic by prý neměnil. „Na tom není ani moc, co zkazit. Asistovala mi moje žena. Bylo to moc dobré a děkuji ji za to. Není to nic těžkého, je to zcela volná stavba a vlastně žádná chyba u ní není zásadní. Když je to křivé, tak je to holt křivé. To k tomu prostě patří a detaily se příliš neřeší,“ říká.