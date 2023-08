Před třemi lety si Martin Moravec z Dobrušky postavil bazén. Jeho rodina si ho užívá, všichni totiž koupání milují. Rozhodl se proto, že svým blízkým prodlouží sezonu a jejich malý koupací ráj dovybaví zastřešením. Tak vznikl nový kryt na bazén z jeklu a polykarbonátu. Nestál ani polovinu toho, co by muž za podobné zastřešení musel zaplatit v obchodě.

„Hodně jsem přemýšlel, nad tím, jak udělat zastřešení přes výklenek v bazénu, kde máme schůdky. Kdybych měl bazén rovný, byla by to brnkačka, jenže já musím mít vždycky něco extra,” směje se Martin Moravec | Foto: se svolením Martina Moravce

„Bazén ze ztraceného bednění o rozměrech 5,5 metru délky a 3,4 metru šířky jsem před třemi lety postavil sám. Když jsem nakoupil potřebné komponenty, jako jsou skimmer, trysky, schůdky a samozřejmě technologie filtrace, tak mě to tehdy i s betonem a nátěrem vyšlo na 55 tisíc korun,“ říká Martin Moravec z Dobrušky.

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Jaké nářadí bylo potřeba ke stavbě krytu na bazén

* Z čeho zastřešení bazénu vzniklo

* Jak dlouho trvalo sestavení a na kolik vyšlo

Rodina však má malého syna a bazén je metr a půl hluboký. „Měli jsme měli strach, aby do něj nespadl, už tam totiž jednou uvízl náš pes,“ vysvětluje Moravec hlavní důvod pořízení přístřešku na bazén.

Výroba krytu na kulatý bazén:

Zdroj: Youtube

Nejprve hledal možnosti koupě či výroby zastřešení na webových stránkách, když ale viděl, kolik si chtějí nechat zaplatit firmy, rozhodl se, že si kryt na míru ani nenechá nacenit. „Když si to člověk udělá sám, vyjde to na zlomek toho, co bych zaplatil, kdybych si to nechal udělat, nebo to jednoduše zakoupil,“ popisuje vyučený zámečník - svářeč.

Rodiče ho od mala vedli k práci

Od školy pracuje s železem a nevidí v tom sebemenší problém. K výrobě konstrukce krytu potřeboval pouze svářečku a rozbrušovačku.

Martin Moravec není žádné ořezávátko: k manuální práci ho od mala vedl otec. „Táta si poradil se vším, ať mu člověk dal kus trámu, nebo kus železa. Vždy mě bral k práci, a tak to dělám dnes i já se svým synem. Zatím se víceméně jenom dívá, protože je malinký, ale chci s ním tyto pěkné okamžiky sdílet.“

Sauna pro přítelkyni? Kutil ji postavil svépomocí a dokonce velmi levně

K práci ho spolu s bratrem prý vedla i jejich maminka. „Mohli jsme tak okoukat všechno jak z mužského, tak i z ženského světa. Dělali jsme zkrátka věci společně jako rodina,“ vysvětluje Moravec.

Zastřešení je nízké a v zahradě nerušíZdroj: se svolením Martina Moravce

Zastřešení z jeklu a polykarbonátu

Kryt je sestaven z jeklu, tedy ocelového profilu, o síle 30 x 60 milimetrů a z makrolonu o síle osmi milimetrů. Martin si naměřil potřebné díly a objednal jekly nařezané na míru.

U každého si ale nechal asi pět centimetrů navíc kvůli prořezu.

„Hodně jsem přemýšlel nad tím, jak udělat zastřešení přes výklenek v bazénu, kde máme schůdky. Kdybych měl bazén rovný, tak by to byla brnkačka, jenže já musím mít vždycky něco extra,“ směje se Moravec.



Nahrává se anketa …

Nakonec udělal kryt výklopný. V profilech jsou zapuštěná kolečka a celá konstrukce krytu je pojízdná. Pod zastřešením výklenku je místo pro sundávací kolejnici, po níž celý kryt, jehož nižší díly zajedou pod ten nejvyšší, odjede do parkovací pozice mimo bazén.

Zářezy pro madla schůdků podle něj nebyly problém. Na ně ale musí ještě přišroubovat kartáče kvůli listí a prachu, protože kryt zatím netěsní a mohou se do něj dostat nečistoty.

Kryt na bazén sestavil jako lego

„Dělal jsem to po odpolednech, třeba dvě nebo tři hodinky denně. Přesně nevím, ale někdy jsem se k tomu ani nedostal. Myslím, že to tímto pohodovým tempem zabralo zhruba 14 dní, maximálně tři týdny. Ale je to ještě nedodělek, protože času není nazbyt,“ říká Moravec. Společně s bratrem totiž ještě rekonstruují celé přízemí domu rodičů.

Pařez vypadal smutně, tak z něj udělal domeček pro trpaslíky. V noci i svítí

„Nejdražší na přístřešku byl polykarbonát, který stál 11 tisíc korun. Ale bylo fajn, že mi ho firma, kterou jsem poptal, nařezala na míru. Dokonce i zavařili dutinky, aby se do něj nedostala voda, za což požadovali příplatek asi 1500 korun. Když to přišlo, tak to bylo jako lego pro dospělého. Jen jsem desky polykarbonátu našrouboval do připravené konstrukce,“ pochvaluje si Moravec.

Nejlevnější kryty se podle něj na internetu pohybovaly kolem 60 tisíc korun, Martina Moravce zatím jeho přístřešek na míru vyšel na 25 tisíc.