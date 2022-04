Poslední slib

Kathryn Hughesová (Cosmopolis)

Poslední slib, Kathryn HughesováZdroj: Nakladatel

Po úspěších svých prvních tří románů s názvy Dopis, Klíč a Tajemství, kde kromě propletených linií milostného příběhu a odhalování starých tajemství otevírala i společenská témata s feministickým přesahem, zasadila Kathryn Hughesová svou čtvrtou knihu Poslední slib nejen do pošmourné Británie, ale i do slunného Španělska. Inspirací jí tentokrát byla skutečná místa, ať už vesnice mimo hlavní turistické trasy, nebo klášter, který má v rozuzlení velké záhady klíčovou roli. Hlavní hrdinka Tara se totiž až do tohoto kláštera musí vypravit, aby zjistila, co se před čtyřiceti lety stalo její matce.