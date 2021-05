Její příběhy (Hana, Hotýlek, Tiché roky) opakovaně sklízejí úspěch u čtenářů, Hanu čeká i filmová adaptace, chystá ji Milan Cieslar. Velký ohlas má i poslední kniha Listopád, jež se od svého vydání drží na čelních příčkách žebříčků.

Spisovatelka Alena Mornštajnová | Foto: Deník / Martin Divíšek

Zkusíte si tipnout, proč vaše příběhy oslovují čtenáře?

Píšu takové knihy, jaké sama ráda čtu. Podle mě má mít kniha zajímavé téma a příběh. A obojí by mělo vycházet ze života, být pravdivé. Tím samozřejmě nemyslím, že se příběhy v mých knihách skutečně odehrály, ale že se mohly odehrát. A že to, co postavy v mých knihách cítí, by pravděpodobně v obdobných situacích cítil i čtenář.