Zdroj: se svolením Radioservis

Nina Špitálníková: Mezi dvěma Kimy (Radioservis)

Nahrávka, původně připravená pro Radioknihu Českého rozhlasu Plus, nabízí unikátní vhled do života v Severní Koreji, zemi, do níž se člověk běžně nepodívá. A pokud ano, vidí jen to, co mu režim chce ukázat. Nině Špitálníkové se během studií na tamní prestižní univerzitě zdařilo pečlivě budovanou oponu odhrnout. Přestože byla jako zahraniční studentka svázána řadou zákazů, její zvídavost ji přiměla některé z nich porušit a proniknout za zeď, kterou mezi cizince a běžné Severokorejce staví všudypřítomná propaganda. Knihu načetla Barbora Goldmannová.