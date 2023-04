Karsten Dusse: Vraždi všímavě (Host, Audiotéka)



Zdroj: se svolením Host, Audiotéka

Právník Björn Diemel se stará o to, aby se mizerové nedostali do takového průšvihu, jaký by si zasloužili. Ve své profesi je třída, ovšem takový úspěch není zadarmo. Za život v přepychu platí Björn neustálým stresem — den má příliš málo hodin, nedokáže vypnout, jeho žena Katharina mu leze na nervy a svoji dceru téměř nevidí. Katharině už ale s manželem dochází trpělivost, a tak se Björn rozhodne zkusit poslední zoufalý krok — vydá se za koučem mindfulness neboli všímavosti. Výsledkem jeho učení je, že Björn začne vraždit. S láskou a bez jakéhokoli hodnocení. Prostě všímavě. Čte Petr Čtvrtníček.