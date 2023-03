Komedie o rodině Holubových, napínavé thrillery, detektivka, příběhy ze života legendárního faraona i povídání pro děti. Přinášíme tipy na audioknihy, které vám zpříjemní chvíle, kdy nemáte čas číst.

Nemáte čas na čtení knih? Můžete si je poslechnout... | Foto: Profimedia

Zdroj: se svolením AudiotekyTereza Nováková, David Semler: Holubník (Audiotéka)

Tři generace pod jednou střechou vinohradského činžáku. Osm členů rodiny Holubových, z nichž každý má svůj příběh, názory a pohled na život. Holubník, který u nich doma panuje, přiblíží nový stejnojmenný audioseriál z produkce Audiotéky. Navazuje na tradici české komedie z rodinného prostředí a zároveň reflektuje aktuální témata. V hlavních rolích uslyšíme Jiřího Lábuse a Taťjanu Medveckou, kterým psali autoři Tereza Nováková a David Semler dialogy na míru.

Zdroj: se svolením CosmopolisLisa Reganová: Tichý pláč (Cosmopolis)

Když je sedmiletá Lucy Rossová unesena z kolotoče v dentonském městském parku, detektivka Josie Quinnová se i se svým týmem zapojí do usilovného pátrání. Je to právě ona, kdo najde Lucyin třpytivý motýlí batůžek, uvnitř kterého je nacpaný vzkaz s ničivým poselstvím: Zvedni telefon, nebo tvoje holčička zemře… Druhý den získají Lucyini rodiče i policejní tým a FBI na chvilku naději, když zvednou hovor a myslí si, že volá chůva. Místo toho se však na lince ozve mrazivý mužský hlas. Policie spěchá do bytu chůvy, jen aby našla její bezvládné tělo ve změti prostěradel na posteli. Každý nový telefonát od někoho propojeného s rodinou končí šokujícím nálezem dalšího těla. Zvrácený vrah se chce evidentně pomstít a nezastaví se, dokud rodina Rossových nebude na kolenou. Čte Jitka Ježková.

Zdroj: se svolením VoxiAgatha Christie: Není kouře bez ohýnku (Voxi)

Mladý pilot Jerry Burton se po těžké havárii usadil na okraji klidného městečka Lymstocku, kde se o něj do úplné rekonvalescence stará jeho sestra Joanna. Jednoho rána je mezi poštou dopis s místním razítkem a adresou napsanou na psacím stroji. Dopis poskládaný ze slov vystřižených z novin - anonym, který tvrdí, že Jerry a Joanna nejsou jen bratrem a sestrou. Zjistí, že podobný dopis – týkající se vždy milostného života – dostalo více obyvatel Lymstocku. Kdo stojí za dopisy, které hází špínu na lidi kolem a ubližují jim? A proč by si někdo takový dopis vůbec bral k srdci? Může na nich být něco pravdy? Vždyť ne nadarmo se říká, že není kouře bez ohýnku. Další případ pro slečnu Marplovou čtou Růžena Merunková a Otakar Brousek ml.

Zdroj: se svolením OneHotBookYrsa Sigurðardóttir: Panenka (OneHotBook)

Malá Rósa si navzdory protestům své matky Dísi z plavby na rybářské lodi přinese domů starou rozbitou panenku, se kterou se ještě večer pochlubí na sociální síti. Ráno je odpudivá hračka pryč a matka mrtvá… O pět let později pátrá sympaticky ošuntělý detektiv Huldar s kolegy uprostřed rozbouřeného moře po lidských ostatcích. Identifikace nalezených kostí ale bude mnohem náročnější, než se zprvu zdá. A aby toho nebylo málo, policii navíc zamotá hlavu brutální vražda bezdomovce. Dětská psycholožka Freya je policií přizvána k jednomu z případů sexuálního zneužívaní nezletilých a opět se tak ocitá po boku Huldara. Jak se postupně ukazuje, několik dalších kauz k překvapení všech spojuje právě v současné chvíli nezvěstná holčička a její zlověstně zírající panenka… Pátý díl islandské sextalogie s detektivem Huldarem a psycholožkou Freyou čte Klára Cibulková.

Zdroj: se svolením JotyMiroslav Bárta: Tutanchamon (Jota)

V listopadu 1922 došlo na západním břehu starověkých Théb, v Údolí králů, k jednomu z největších objevů světové archeologie. Egyptský chlapec Hussein Abd el-Rassul, který pracoval jako nosič vody při výzkumu britského archeologa Howarda Cartera, narazil na začátek kamenného schodiště vedoucího ke vchodu do hrobky. Do několika dní bylo jasné, že půjde o unikátní objev nevykradeného hrobu staroegyptského vládce, který se měl tisíce let po své smrti stát snad nejznámějším panovníkem starověku. V roce 1922 se tak Tutanchamon probudil po více než třech tisících let k novému životu a jeho hrobka s pohřební výbavou, jež přesahuje hranice fantazie, uchvacuje celý svět. Audiokniha provází posluchače osudovými milníky v životě krále, který byl v době své vlády ještě chlapec, jeho rodiny a slavných předků – dědečka Amenhotepa III., otce a náboženského reformátora Achnatona. Čte Pavel Hromádka.

Zdroj: se svolením RadioservisuJindřich Plachta: Pučálkovic Amina (Radioservis)

Když vážený pan poštovní tajemník Pučálka našel s dětmi v chumáči slámy žluté štěňátko, ještě netušil, jak mu toto malé stvoření změní život. Ale znáte to – přece to nebožátko nemohli nechat napospas osudu. Donesli si ho pěkně domů, dali mu jméno Amina a zvířátko si za chvíli omotalo celou rodinu, jak se říká kolem prstu nebo možná spíš kolem krku. Ono to štěňátko totiž začalo pěkně růst a nejvíc ze všeho mu rostl, světe div se, krk. Nu ale což, asi to bude nějaké vzácné plemeno bernardýna. A s takovým vzácným druhem rozhodně není nouze o dobrodružství, což měla Pučálkovic rodina velmi brzy zjistit… Humoristický a satirický příběh herce a spisovatele Jindřicha Plachty v režii Jana Jiráně vyprávějí Jaroslava Kretschmerová a Jiří Lábus.

Zdroj: se svolením SupraphonuHugh Lofting: Doktor Dolittle a jeho zvířátka (Supraphon)

Laskavé a zábavné vyprávění o hodném zvěrolékaři, který se naučil rozumět řeči zvířat a rozhodl se uzdravovat koně, psy a opice. Doktor Dolittle se svými přáteli – papouškem Polynésií, prasátkem Chrochro, opičákem Zizim, pejskem Jupíkem a dalšími – vyráží na napínavou cestu do Afriky a zažívá spoustu dobrodružství, která spolehlivě pobaví a rozesmějí malé i velké posluchače. Oblíbený herec David Novotný svým hlasem mistrně oživil nejen postavu dobrosrdečného veterináře v tomto světoznámém pohádkovém příběhu, ale i řadu jeho zvířecích kamarádů.