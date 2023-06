Zdroj: se svolením Supraphon

Gustav Meyrink: Golem (Supraphon)

Gustav Meyrink (1868–1932) žil od svých šestnácti let v Praze, kde si v pětadvaceti letech založil bankovní ústav. Užíval si života, byl průkopníkem automobilismu, šermoval, vesloval, věnoval se alchymii, spiritismu, okultismu, józe, buddhismu a mystickým učením. To vše se promítá do jeho nejslavnějšího románu Golem, vydaného v roce 1915. Magický příběh se odehrává kolem roku 1890 v pražském židovském městě, hlavním hrdinou je rytec drahokamů Athanasius Pernath.

Důležitou roli zde hraje pověst o hliněném sluhovi rabína Löwa. Denní realita se stýká s nadpozemskými silami. Hrdina objevuje či předjímá různé duchovní cesty, poté, co je zbaven části své minulosti. Před očima mu běží expresionistické fantastické situace, přízraky minulých časů. Román zkoumá téma identity, paměti, osudu a smyslu života. Čte Radúz Mácha.

