Zdroj: se svolením Cosmopolis

Robert Bryndza: Ďáblova cesta (Cosmopolis)

Čtvrtý díl krimisérie s vyšetřovatelkou Kate Marshallovou, kterou neopatrnost při každodenním ranním plavání přivede až do nemocnice, kde potká Jean Julingsovou. Ta jí vypráví srdceryvný příběh o tom, jak se před jedenácti lety během táboření na místě zvaném Ďáblova cesta ztratil její tříletý vnuk Charlie.

Kate, ještě otřesená z toho, že se málem utopila, souhlasí, že se s Tristanem Harperem případu ujmou a pokusí se zjistit, co se tehdy mohlo stát. Když se Kateina a Tristanova detektivní agentura začne událostmi té osudné noci zabývat, zjistí, že Jean má problematickou minulost, a navíc jim neříká úplnou pravdu.

Co se tehdy na Ďáblově cestě uprostřed vřesovišť a bažin stalo? Byl Charlie unesen, nebo spadl do řeky, která mizí v Ďáblově rokli?

Když Kate a její pomocník Tristan zjistí, že sociální pracovnice, která se tehdy o Jean a její dceru Becky zajímala, byla nalezena brutálně zavražděná krátce poté, co Charlie zmizel, budou muset přehodnotit vše, co si do té doby o případu mysleli…

Čte Martin Stránský.