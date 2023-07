Zdroj: se svolením Mír Production

Albert Čuba: Herec k nepřežití (Mír Production)

Milana Nikla byste za kamaráda pravděpodobně nechtěli – je samolibý, netrpělivý, pro ostré slovo nejde daleko. A že by mu to nějak extra pálilo, to se taky nedá říct. Skoro to vypadá, že je mu navěky souzeno zůstat hercem lokálního významu. Jenže, jak je známo, štěstí se může usmát i na ty, kdo si to nezaslouží. Albert Čuba ve své literární prvotině odhaluje zákulisí oblastního divadla i každodenní problémy jeho herců. Činí tak na základě vlastních zážitků a s humorem. Čte autor.