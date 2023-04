Spisovatelka Irena Obermannová.Zdroj: Deník/Martin Divíšek

Nová gramotnost

Proč je dobré číst? Řeknu asi něco kacířského, ale já nevím. Dívám se, co se kolem děje, a pozoruji, že se čte opravdu mnohem méně. Ale nejsem si jistá, že je to takový malér, jak se tvrdí.

Připadá mi, že přichází nová gramotnost. A že gramotnost to je. Svět kolem nás se strašně rychle mění, málokdo mu rozumí. Já se snažím sledovat hlavně směr, jakým se věci ubírají. A vůbec mi nepřipadá, že by všichni z těch, co nečtou, byli hloupí. Znám mnoho mladých lidí, kteří nečtou, a přesto lze říci, že jsou vzdělaní. Znám mnoho intelektuálů, kteří „čtou jinak“, poslouchají podcasty, audioknihy, sledují seriály. Knihy se víc poslouchají, i já je víc poslouchám, než čtu. Lidé se hodně dívají na filmy, vybírají si, co chtějí vidět, už nepotřebují, aby jim někdo sestavoval televizní program na večer, říkal, co je dobré a co ne, dokážou to sami.

Ale na druhou stranu musím zdůraznit, že se nedomnívám, že by ona stará dobrá gramotnost, tedy četba knih, zašla na úbytě. Tak jako vše podstatné bude koexistovat s ostatními gramotnostmi. Počet lidí, kteří čtou, se možná zmenší, ale nemusí to nutně znamenat, že populace zhloupne.

Alespoň tedy doufám.

Irena Obermannová, spisovatelka, scenáristka a dramaturgyně