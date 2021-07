Málo platné, nejoblíbenějším žánrem na léto je detektivka. Jedna se blíží na pulty. Jmenuje se Řeznice z Malé Barmy a jméno autora zasvěcení čtenáři dobře znají, neboť je jistotu v žánru: Hakan Nesser. Je to první a zároveň jediná kniha pojednávající o Ellen Bjarneboové, známé jako „řeznice z Malé Barmy“. Nevyřešen případ ležící roky v policejním archivu v Kymlinge padne na bedra inspektora Barbarottiho, jehož k němu dovedou rodinné souvislosti.

O žítkovských bohyních psala sice už Kateřina Tučková, teď se ale vydal podobným směrem i Vlastimil Hela. Autor regionálních historických monografií přibližuje v knize Návrat žítkovských bohyní setkání s reálnými vědmami, šeptuchami, bohyněmi i pokornými lidmi. Vydal se za nimi na vršky Moravské Kopanice, slovenské Poloniny i do polského Podlesí.

Historický komiks

Pány možná zaujme novinka Anthropoid aneb Zabili jsme Heydricha. Zdeněk Ležák a Michal Kocián pokračují v komiksovém mapování českého odboje. Po úspěšném titulu Tři králové, v němž líčili příběh trojice Mašín, Balabán, Morávek, sáhli ke komiksovému zpracování jednoho z nejhrdinštějších okamžiků novodobých českých dějin. Titul je dosti výmluvný, netřeba nic víc dodávat.

Útlou prózu Podzemníci nejspíš ocení milovníci Jacka Kerouaca. Napsal ji prý v benzedrinovém rauši za tři dny a noci. A ať už je to pravda, nebo ne, je nepochybné, že dokonale naplňuje autorovu představu „spontánního psaní“. Tahle marná love story vypravěče a černé krásky Mardou ze San Franciska počátku padesátých let 20. století patří podle odborníků k vrcholům autorova díla. Je tedy co objevovat.

Mazejte ven!

Mazej ven! Tímto výmluvným názvem lákají k četbě své knihy dětské čtenáře dvě Britky: autorka Catherine Ard a výtvarnice Carla McRae. Jejich rozverná kniha má přesně tu správnou velikost písmen i poutavé ilustrace, aby zaujala všechny malé objevitele.

Dozvědí se tu, jak zjistit, odkud vane vítr, jak číst z letokruhu stromů, co se dá najít pod kamenem nebo jak vyrobit lesní chrastítka. A také, jak zapojit při procházce smysly – čili poslouchat zvuky, poznávat hmatem povrchy jako mech nebo kůru a se zavřenýma očima zkoumat vůni lesa a jezerní vody. Empatičtí a hraví rodiče si tuhle „vědu“ mohou s dětmi užít také.

Ve Skandinávii jsou zvyklí bořit tabu, jedno knižní „bourání“ pro vás máme: veršovanou knihu Tajný život pšouku. Autorka vysvětluje motivaci k psaní s humorem sobě vlastním: „Jedna dobrá přítelkyně mi vyprávěla, jak její děti přišly na to, že si pšouky za svůj krátký život nestihnou udělat žádné přátele. A já si uvědomila, že ač se považuju za poměrně empatickou osobu, nikdy předtím jsem se nepodívala na svět pohledem pšouku.“

No, proč ne. Psáno je to s nadhledem a ilustrováno stejně tak. Zahoďte předsudky a pobavte se. „Pevně věřím, že pomůže dětem i dospělým srovnat se lépe s tím, jací jsme, kdo jsme a co je pro nás přirozené. A brát sebe i ostatní s humorem a nadhledem,“ dodává k tomu překladatel Martin Severýn.

Jana Poncarová je autorkou populárních Podbrdských žen, teď se ovšem zaměřila na poslední šlechtičnu z rodu Battaglia. A navíc neobyčejným pohledem. Blanka měla být vzornou manželkou, ale kvůli dobrodružné povaze se její osud ubíral jiným směrem. Na kole procestovala velký kus světa a právě tenhle úsek jejího života mapuje autorka v knize Cyklistka. Zachycuje i vzpomínky na její osudovou lásku, po které zůstal nikdy nepřečtený dopis.

Literární maraton

Mimochodem, kdo dává přednost autorské četbě před svou vlastní, ten by neměl minout jeden letní maraton. Festival Měsíc autorského čtení se vrací naživo, startuje 1. července v Brně, poté ho celý měsíc najdete v dalších městech, mj. Ostravě, Lvově a Bratislavě.

Jednotlivých autorských čtení se účastní domácí prozaici i básníci, budou mezi nimi Milan Uhde, Lucie Faulerová, Petr Stančík, Petr Hruška nebo Slovenka Etela Farkašová.

„Letošní festival se měl nést v islandských barvách, ale nakonec nebude. Rozhodli jsme se, že akci v tradiční podobě s čestnými hosty, tedy spisovateli z Islandu, posuneme na příští rok. Hrozilo, že někteří autoři se budou bát cestovat, třeba i z obavy, že by po návratu museli do karantény. Museli bychom se uchýlit do on-line prostoru, kterým jsou už lidé přesyceni. V plné síle, jak doufáme, přivítáme islandské autory v červenci 2022,“ vysvětluje programový ředitel Petr Minařík.

Hlavní knižní tip: Letenka do neznáma



Nešlo ji polapit jako jako rodiče a ostatní sourozence. Nechtěl jsem si příliš vymýšlet a ona toho využila a vysmekla se slovům. Tak popisuje spisovatel Ivan Kraus mladší sestru Elišku Krausovou. Až rozhlasový moderátor Vladimír Kroc měl tu kuráž. Jeho kniha Letenka do neznáma aneb Rozhovory přes oceán přináší ucelený obraz charismatické ženy. Eliška Krausová-Chaves se mu svěřila s peripetiemi svého života, a tak v knižním rozhovoru společně sledují cestu od dětství a dospívání v rodině spisovatele a novináře židovského původu přes výlet do Kolumbie po roce 1968 až po současnost.



V textu se mimoděk objevují zmínky i o tom, že jako malá recitovala Františku Hrubínovi jeho verše, hrála divadlo s Petrem Svojtkou či Jiřím Ornestem, trénovala krasobruslení. A v Bogotě zažila bombové útoky. „Přijela jsem do Kolumbie, jako bych jela na Slapy. Nic jsem předem nevěděla, vypadalo to jako zajímavá cesta do neznáma,“ líčí hrdinka. Ta věta výstižně charakterizuje temperamentní osobnost obdařenou smyslem pro humor, jež se v cizí zemi vypracovala na vysokoškolskou profesorku a šířila dobré jméno české kultury.