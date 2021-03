Konečně dost času a klidu na knihy! Pandemie mi vzala klid, nedaří se mi soustředit na četbu. - To jsou dva rozdílné názory a pocity, jež přinesla pandemie. Zazněly v rámci aktuálního průzkumu, který včera zveřejnila Národní knihovna.

U dospělých a pravidelných čtenářů nijak velké změny průzkum nezaznamenal, dle očekávání tato skupina naopak četla více. „Tradičně mají o četbu i nákup knih větší zájem ženy,“ komentuje dlouhodobý trend šéf Národní knihovny Vít Richter. Obecně podle něj platí, že s vyšším vzděláním se lidé byli schopni snadněji přizpůsobit novým podmínkám.

Stesk po knihovně

Zavřené knihovny vadí třetině populace, nejvíce mladým od 15 do 24 let – neboť je mezi nimi řada studentů, kterým kvůli distanční výuce chybí učební zdroje. Nejméně scházely nejstarší generaci ve věku 55 až 65 let. Vzhledem k izolaci rostly všechny aktivity v online prostředí, včetně nákupu tištěných knih v e-shopech. Narostla i mediální aktivita dětí.

„Mladé zasáhla pandemie nejvíce, citelně je vychýlila z běžného chování,“ potvrzuje Hana Friedlaenderová ze společnosti Nielsen Admosphere. „Skupina od 15 do 24 let trávila mnohem větší část dne u filmů a seriálů než dříve.“ Velkému zájmu se těší sledování textů na internetu a sociálních sítích, větší poptávka byla i po vzdělávacích aplikacích jako Academy, Včelka nebo KLetters.

Rodiče hodnotí chování svých dětí rozdílně, nepatrně převažují ti, kteří se bojí jejich odklonu od četby kvůli únavě ze školní výuky online. Více než polovina z nich potvrzuje, že si děti pustí po domácí škole raději film místo četby. Jejich výpovědi odrážejí také převažující nespokojenost s online výukou a obavy z dopadu času tráveného na digitálních zařízeních. Pozitivním jevem je, že se kvůli karanténě zvýšilo hraní společenských rodinných her – čas takto tráví téměř čtvrtina oslovených.

Průzkumu online letos v únoru se zúčastnilo 1005 respondentů ve věku nad 15 let.

Četba na sítích

Ze sociálních sítí plyne, jak pestrý je čtenářský zájem. Nejen krimi a detektivky vládnou pozornosti. I nadále se daří fantasy (třeba Terry Pratchettovi nebo Neilu Gaimanovi), stoupl zájem o faktografickou literaturu a válečné příběhy. Ženy objevují Elenu Ferrante i domácí autorky (Karin Lednická, Alena Mornštajnová), mladší muži se noří do fiktivních světů, například v knize Světy J. R. R. Tolkiena od Johna Gartha.

Vedle potřeby hledat v knihách relax sdílejí čtenáři i vyloženě těžkou četbu – třeba z prostředí nacistických táborů, Gulagu či Povolžských Němců (Guzel Jachina). Čtou se Peter May, Ian McEwan i Jozef Karika, rodiče seznamují děti s půvabem českých dobrodružných příběhů typu Prašina. A konečně, díky knihobudkám sem tam dojde i na doplnění mezer ze školní četby. Třeba u zašlého Řezáčova Poplachu v kovářské uličce…