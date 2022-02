„Byla to moje první práce na přání. Já většinou píšu, protože psát chci a protože mám vlastní nápad. To byl také důvod, proč jsem nad tou nabídkou váhala, protože medvídků v knihách pro děti už bylo hodně. Říkala jsem si, jestli se dá vůbec napsat něco nového, vytvořit nějaký nový charakter. Ale protože to bylo pro nadaci, tak jsem si řekla, že to možná stojí za pokus,“ říká spisovatelka.

Bála jste se srovnávání Teriho například s medvídkem Pú?

To byl první důvod, proč se mi do toho moc nechtělo. Medvídek Pú byl první, takže nikdo, kdo napíše o jakémkoli medvědovi, se tomu srovnání nevyhne. Že knížku napíšu, jsem se rozhodla až po setkání s ředitelkou nadace Terezou Sverdlinovou a ilustrátorem Vladimírem Žákem, když jsme si začali o charakteru medvídka Teriho povídat. Také mi ukázali pár prvních obrázků, jak by Teri měl vypadat. Povídali jsme si o náplni práce Nadace Terezy Maxové, o co se vlastně snaží, a od toho se mi v hlavě začal odvíjet příběh.

Můžete prozradit, jaký medvídek Teri je a o co mu jde?

Tereza Maxová se svou nadací se snaží najít dětem domov, a tak jsem si říkala, že i medvídek Teri by měl hledat své lidi a svůj domov. Je plyšový a na svět přišel tak, že se vyškrábal z papírové krabice. Byl na světě sám, ale našel si zvířecí přátele, kteří mu pomáhali najít domov. Dělá to sice způsobem pokus omyl, ale protože je to pohádkový příběh, tak nakonec vše dobře dopadne a Teri si najde svého člověka, ke kterému patří. Musím říct, že byla radost tuhle knížku psát. Bylo to takové optimistické psaní.

Zjišťujete vlastně, než se pustíte do psaní, jestli už to někdo nenapsal před vámi?

Přiznám se, že ne. Samozřejmě si pamatuju knihy ze svého dětství a z dětství svých dětí, ale nijak moc jsem se nepídila.

A to se týká i vašich knih pro dospělé čtenáře?

Ano. Moje romány se rodí z nápadu nebo myšlenky k tématu, které mě momentálně zajímá. Teprve potom začnu vymýšlet příběh… Samozřejmě vím, k jakému konci chci dospět, ale děj knihy vzniká až během psaní. Tím chci říct, že mám vždy vymyšlenou nějakou kostru, ale málokdy ji úplně přesně dodržím. Vždycky někam trošičku od původního záměru uhnu. Hlavní myšlenku naplním, jenom jinou cestou, než bylo původně v plánu.

Vaše další, opět dětská kniha, která by měla letos vyjít, je Kapka Ája. Když jsem četl anotaci k téhle knížce, napadlo mě, jestli vás k ní neinspirovaly poslední roky sucha.

To ne, ale vím přesně, jak vznikl první nápad. V roce 2018 jsem byla na měsíčním rezidenčním pobytu v Českém Krumlově. Bydlela jsem u Vltavy a každý den jsem začínala tím, že jsem se šla projít podél řeky. Tam je nádherný splav, u kterého jsem se vždycky zastavila a dívala se, jak kapky vody vyskakují, jak mění barvy a jakoby si hrají. A tak jsem si říkala, jak sem ta kapka doputuje, co všechno na své cestě zažije a jak se musí proměnit. Napadlo mě, že by o tom byla hezká knížka. A protože v té době čekala moje mladší dcera své první dítě, holčičku, pro kterou vybrali jméno Alenka, rozhodla jsem se, že pro ni napíšu knížku o kapce Áje. Moje první vnučka Helenka už svou knížku o strašidýlku Strášovi měla. A když přišla nabídka na příběhy medvídka Teriho, narodila se mi třetí vnučka Simonka, takže největší Teriho kamarádka a pomocnice je veverka Simonka. Teď mám tedy splněno a než se mi narodí nějaké další vnouče, nemám v úmyslu psát další dětskou knížku.

A jak jste daleko s další knihou pro dospělé čtenáře?

Píšu. Jsem na cestě. Vím, kam chci dospět, ale už zase mi příběh různými cestičkami uhýbá někam jinam. Ale to je právě na psaní hezké, ten vývoj.

Když jsme spolu mluvili přede dvěma roky, říkala jste, že vaše knihy se překládají a měly by vyjít i v zahraničí. Máte zprávy, jak se jim tam daří?

Mám. Teď už se překládají do dvaceti jazyků a myslím, že se jim daří poměrně dobře. Například teď vyšlo druhé německé vydání Hany a do němčiny se překládá i Listopád, což bude moje už třetí do němčiny přeložená kniha. Anglické vydání Hany bylo vloni v širší nominaci na cenu EBRD za literaturu a na Instagramu vidím i ohlasy od čtenářů ze zahraničí, takže to snad je na dobré cestě.