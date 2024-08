Povídky:

Různí autoři: O lidech a psech (Listen)

Žolík, Pluto, Timur, Lišák, Aramiska, Saracen… to jsou hlavní hrdinové povídek od renomovaných českých autorů, v nichž hraje hlavní roli vztah člověka a psa. Pes je prý nejlepší přítel člověka. Jak lidé u psů, tak také psi u lidí hledají to, co jim někdy nemůže poskytnout jejich vlastní druh – společnost, útěchu v samotě, ochranu či přátelství, porozumění beze slov. Lidé na svých psích kamarádech obdivují jejich věrnost, oddanost, důvěru a možná v nich vidí a obdivují tak trochu sami sebe. Někteří lidé tvrdí, že s tím svým si rozumějí víc než s vlastními příbuznými. A když umře pes, je to, jako když odejde člen rodiny… Ve sbírce povídek, která nyní vyšla ve druhém vydání, najdete příběhy od Petra Šabacha, Petry Soukupové, Josefa Moníka, Kateřiny Tučkové, Marka Epsteina, Ireny Hejdové, Violy Fischerové či Magdalény Stárkové.