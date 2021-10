Je jich zatím osm, mají úspěch, další přibudou. Řeč je o knihách Petry Štarkové, Ivony Březinové a Lenky Rožnovské. Píší o současných dětských hrdinech, kteří se potýkají s autismem, ADHD, rozvodem rodičů, střídavou péčí i maminčinou depresí. V Česku ojedinělá edice s názvem Má to háček teď získala Zlatou stuhu za nakladatelský počin.

„Vyfabulované příběhy dětem, ale i jejich rodičům a učitelům pomáhají řešit a zvládat reálné složité životní situace. Knížky tak současně baví i pomáhají,“ oceňují porotci mezinárodního sdružení pro dětskou knihu pod hlavičkou UNESCO.

Tituly trojlístku autorek se na knižní pulty dostávají díky péči hned dvou nakladatelství. Jedním z nich je rovnou jeden z největších hráčů na českém trhu s dětskou literaturou, pražský Albatros. Zlatá stuha tam udělala ohromnou radost, i když si v redakci nejvíc cení pozitivních reakcí čtenářů. V edici hodlají pokračovat, nedávno rozšířili autorský tým a jak dodávají, témat ke zpracování zbývá dost. „Výtečně naplňuje jedno ze základních poslání dětských knih, rozšiřovat obzory,“ cení si na knižní řadě osobně Petr Eliáš, šéfredaktor Albatrosu.

Se silným hráčem v zádech se na edici dobře pracuje menšímu nakladatelství Pasparta z Libčic n. V. Vzniklo v roce 2013 původně specializované na autismus. Postupně ale v beletristických a odborných knihách začalo pokrývat i další poruchy či problémy dětí, které řeší ve školách, v poradnách i rodinách. „Jako proč má Honzík asistenta pedagoga a ostatní ne. Nebo jak dětem vysvětlit, že Anička nemusí psát písemku, protože je ve střídavé péči a co 14 dní střídá školu, když každý rodič bydlí v jiném městě,“ vykládá šéfredaktorka Pasparty Olga Neřoldová.

Pedagožka: Knihy vedou děti k větší empatii

Právě taková témata literárně zpracovávají i knihy edice Má to háček. Ve vyfabulovaném příběhu přivádějí na svět dítě s jedním z problémů či poruch. Skuteční autisté, hyperaktivní děti nebo ty s rozvedenými rodiči se s literárními hrdiny mohou ztotožnit, jsou jako ony. A „normální“ děti, které se na ně ve třídě třeba dívají skrz prsty, je najednou vidí jinou, přátelštější optikou. Knihy navíc dávají učitelům i rodičům nástroje, jak si o problému s dětmi povídat. V každé je totiž doslov psychologa a zdarma se k ní dají na internetu stáhnout i pracovní listy.

Ty k jedné z prvních knížek edice s názvem Ťapka, kočka stěhovavá oceňuje Nikol Gruberová, speciální pedagožka na 1. stupni jedné z pražských základních škol. „Pracovní listy mi pomohly ideálně doplnit příběh, který dětem přiblížil, jak se cítí jejich spolužačka ve střídavé péči,“ vysvětluje pedagožka. „Díky jednotlivým úkolům děti mohly přemýšlet nad obsahem knihy i nad situacemi, které s sebou střídavá péče přináší. Vedlo to k větší empatii dětí vůči spolužačce,“ dodává N. Gruberová.

Jedináček spadlý z trůnu i maminka začarovaná depresí

Ťapku napsala Ivona Březinová, která vyrostla a vystudovala v Ústí n. L., dnes žije v Praze a patří k předním autorům knih pro děti a mládež. Zadání od Pasparty a Albatrosu ji prý jako literátku neomezuje. „Naopak je to výzva,“ tvrdí. S náměty přichází i sama, u vlastních dětí nebo těch na besedách si problémů všímá. „Dětství není bezproblémový čas. Děti mají problémy a někdy docela velké,“ vykládá autorka, která teď začíná studovat materiály k napsání knihy o chlapci, který „spadne z trůnu“ – přestane být jedináčkem.

Zatím poslední kniha edice má název Smutno se musí vyšeptat. Hrdinkou příběhu Lenky Rožnovské je druhačka Věnka, jejíž maminku jako by někdo začaroval. „Je jiná. Všechno je divné, horší,“ stojí v anotaci titulu. Spisovatelka z Ostravska vysvětluje, že ve skutečnosti maminka onemocní depresí. „Mám kolem sebe lidi, které tím trpí,“ říká L. Rožnovská. „Když máma leží a nejde si hrát s dítětem, pochopí to, když má zlomenou nohu. Ale když má v uvozovkách jen zlomenou duši, musí se na ni dítě zlobit,“ popisuje autorka Věnčiny pocity.

Knižní řadu Má to háček odstartovala knihou Lukáš a profesor Neptun o autismu Petra Štarková. Brněnská autorka má soukromou psychologickou praxi a pracuje i s dětmi, pro náměty tak nemusí chodit daleko. Na spadnutí je vydání její další knihy s názvem Největší nemehlo pod sluncem. „Je to o dívce, která je nešikovná, všechno jí spadne z ruky, všechno vylije,“ popisuje P. Štarková. V zásobě má příběhy dítěte na vozíku, se závislostí na mobilech, s hypersenzitivitou. Ale ráda by zpracovala i problémy rodičů jako marnou snahu počít dalšího potomka.

Po covidu se další "háčky" pohrnou

S koncem posledního lockdownu kvůli pandemii Covidu-19 se začalo hovořit o přeplněných psychologických ambulancích pro děti. Uzavření mezi 4 stěny a přikování k počítači kvůli distanční výuce mnohé negativně poznamenalo, shoduje se řada expertů. „Nevylučuji, že na to budeme reagovat. Je to nasnadě,“ reaguje šéfredaktorka Pasparty O. Neřoldová na otázku, jestli bude mít dopad pandemie na děti také dopad na edici, na které její kamenné nakladatelství spolupracuje s Albatrosem.

L. Rožnovská už se chystá na zpracování tématu obezity u dětí. „Souvisí to s tím, jak jsme je kvůli koronaviru zavřeli doma. Nemohly se hýbat a přibíralo se,“ říká autorka. Ale s tím, že nemíní zmiňovat přímo Covid-19. „Tomu se chci literárně vyhnout,“ vysvětluje. Že se u dětí se ztrátou kontaktů prohloubily fobie, si myslí I. Březinová. „Těch takzvaných háčků ale přibývá bez ohledu na pandemii. Ta edice by mohla vycházet každý měsíc a dlouho bychom všechna témata nevyčerpali,“ upozorňuje literátka.

P. Štarková dodává, že vliv distanční výuky na děti nebyl jednoznačný a u některých mohla mít paradoxně i pozitivní vliv. „Změnilo to sociální struktury ve třídě. Dítě, které bylo původně odstrkované nebo šikanované, po návratu do školních lavic už v takové situaci být nemusí. A také jsou děti, které své schopnosti neumějí v uvozovkách prodat třídě, když je tam ruch. Ale při distanční výuce mohly reagovat lépe,“ uzavírá autorka.