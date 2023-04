Pardubický kraj: Libor Škrlík

Libor Škrlík, 66 let, výtvarník, Chrudim

Můj život ovlivnil Jaroslav Foglar a snad nejvíc jeho Rychlé šípy. Právě Foglarovi vděčím za to, kam se můj život ubíral, jakým to bylo směrem. Mluvím o žebříčku hodnot, který dnešní mládeži schází. Co je tradiční, je špatné, takový je nyní trend. Každý chce být youtuberem, protože to vynáší peníze, všechno je založeno na konzumu. Fenomén, jako byl Foglar, dnešním dětem chybí. Nemají vzory, které by je pozitivně ovlivnily. Konzum zvítězil v prvním poločase, ale snad se to ještě zvrátí. Byl bych moc rád.

