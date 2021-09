Kromě Prahy si ukázky poslechnou i lidé v Benešově, Březnici, Českém Krumlově, Hradci Králové, Jičíně a dalších městech napříč republikou. Připomeňme, že ukázky z knih se čtou v době od 18 do 23 hodin, každá vždy čtvrt hodiny na stejném místě s 15 minutovými pauzami.

Řada míst bude otevřena exkluzivně právě pro Noc literatury. V podolském Yacht Klubu tak bude číst Ondřej Pavelka civilizaci od Laurenta Bineta, v Kotvě Braník U Ledáren se usadí Lenka Vlasáková s knihou Mlíkař, do klubu otužilců a knihy Ony známé dánské autorky Helle Helle nahlédnete s Kristýnou Frejovou. V Klubu vodních sportovců v Modřanské představí Zdeněk Piškula Normální lidi od Sally Rooneyové – složitý, ale láskyplný vztah dvou rozdílných teenagerů, který známe i jako seriálové zpracování z HBO.

Mezi jachtami, otužilci či vodními skauty - tam všude se bude ve středu číst. 15. ročník festivalu Noc literatury má podtitul „Voda a život ve městské přírodě“ a tomu také odpovídají zvolená místa. V Praze si četbu z vybrané dvacítky knih užijí zájemci už podruhé v městské „čtyřce“, po Michli a Nuslích to bude Podolí a Braník, doplní je tradičně regionální knihovny, kterých je letos 75.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.